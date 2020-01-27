Türk Telekom İnternet Sorunları Nereye İletilir?

Türk Telekom müşterilerinin internet sorunlarını şikayet etmesi için hangi yöntemler var? Türk Telekom müşteri hizmetleri numarası ne? İnternet sorunları için müşteri hizmetlerini aramadan önce neler yapabilirsiniz? Tüm sorularınızın cevaplarını derledik.

Evden internet veya mobil internet için internet sorunları maalesef kaçınılmaz bir gerçek. Bunun operatörler ile doğrudan bir ilişkisi yok, yeryüzündeki neredeyse tüm internet kullanıcıları sorun yaşayabilir. İnternet bağlantısı kopabilir, internet hızı düşebilir. Bunun gibi sorunlar nedeniyle birçok kez başınız ağrımış olabilir. Türk Telekom aboneleri bu tarz internet sorunları yaşadıklarında, bunu şikayet olarak müşteri hizmetleri, sosyal medya gibi farklı aracı platformlar ile iletebiliyorlar.

İnternet çekmiyor, kopuyor ve internet hızı düşük gibi sıkıntılar yaşayan kullanıcıların bir çoğu aslında şikayetleri konusunda ne yapmaları gerektiği konusunda doğru bilgilere sahip olmuyorlar. Birçok internet sorunu müşteri hizmetleri veya farklı şikayet platformlarına taşınmadan önce çözülebiliyor. Türk Telekom müşterileri için internet sorunları nereye iletilir, sorunları çözmek için neler yapabiliriz beraber bakalım.

1. Türk Telekom Müşteri hizmetleri:

Türk Telekom Müşteri Hizmetleri numarası: 444 1 444

Türk Telekom Kurumsal Müşteri Hizmetleri: 444 5 444

Şikayet Kaydı (Web sitesi üzerinden)

Türk Telekom Mobil veya Evden İnternet müşterisi olmanız fark etmeden yukarıdaki numaraları arayabilirsiniz. Sadece kurumsal hat kullanan müşterilerin araması gereken müşteri hizmetleri numarası farklı. Bunun dışında direkt web sitesi üzerinden yukarıdaki listemizde de yer alan şikayet formunu oluşturabilirsiniz. İnternet sorunları şikayetlerini bu yöntemlerle iletebilirsiniz.

Hattınız veya ev internetiniz ile ilgili her türlü problemde müşteri hizmetlerini aramak bir çözüm olabilir. Ancak bunu yapmadan önce bilmeniz gerekenler var. Örneğin ev interneti için müşteri hizmetlerini aramadan önce modeminizin en az 5 dakika açık olması gerekiyor. Bunun dışında mobil hatlar için de yine telefonunuzun en az 5 dakika açık kalması çok önemli.

Müşteri hizmetlerini herhangi bir şikayet için ararken telefon veya modemin yanınızda olması gerek. Eğer cihazlar yanınızda değilse büyük ihtimalle işlem yapılmayacaktır. Bunun nedeni de bazı sorunlar sistem üzerinde gözükmemesi ve müşteri hizmetleri yetkilisinin telefon veya bilgisayarınızdan işlem yapmanızı isteyecek olması. Cihazlar yanınızdaysa müşteri hizmetlerini arayabilir ama bu hatayı yapmayın.

Bazı kullanıcılar internet sorunları yaşarken, sorunu abartmak veya daha hızlı çözüleceğine inandığı için olmayan şeyleri de söylüyorlar. Örneğin internette hız problemi yaşıyorsanız sadece bunu söyleyin. İnternetim kopuyor gibi olmayan ifadeler işlemlerinizi uzatabilir hatta müşteri temsilcisini yanlış yönlendireceği için hiç sorun yokmuş gibi de görülebilir. Yani sözü uzatmadan, net bir şekilde sorunu söylemek gerekiyor.

2. Twitter:

Türk Telekom’a internet sorunlarını iletmenin belki de en hızlı yolu Türk Telekom Twitter şikayet hesabı olabilir. Türk Telekom Destek isimli resmi hesap, kullanıcıların Twitter üzerinden ilettiği tüm şikayet gönderilerine yanıt veriyor. Türk Telekom’un eski CEO’su Paul Doany şikayetlerle çok yakından ilgileniyordu. Kendisine mesaj atıp, sorunu kısa zamanda çözülen kullanıcılar bile olmuştu.

Bugün ise Türk Telekom’un resmi Twitter hesabından tüm sorunlarınızı iletebilirsiniz. Sistemin çalışması için öncelikle yaşadığınız sorunu Türk Telekom’u etiketleyerek paylaşmanız veya Türk Telekom resmi hesaplarının bir gönderisine yanıt olarak sorununuzu yazmanız gerek. Ardından sizden özel mesaj olarak irtibat numaranız istenecek. Numarayı verdikten sonra da aranacaksınız.

3. Şikayet siteleri:

sikayetvar.com gibi şikayet siteleri günümüzde hâlâ çok fazla kullanılıyor ve firmalar da bu sitelere önem veriyor. Bu firmalardan biri de Türk Telekom’du. Bu sitelerin en güzel yanı ise diğer kullanıcıların da ortak şikayetlerini görebilmemiz. Yani bizim dışımızda da aynı sorunu yaşayanlar var mı sorusunun cevabını anında bu tarz sitelerden alabiliyoruz. Ancak size üzücü bir haberimiz var.

Türk Telekom eskiden bu tarz şikayet sitelerinden gelen talepleri yanıtlıyordu. Şimdilerde ise herhangi bir şekilde geri dönüş olmuyor. Yani şimdilik bu siteleri kullanmak biraz gereksiz gibi duruyor. Sorunu daha hızlı bir şekilde çözebilmek için Türk Telekom Twitter hesabını veya müşteri hizmetlerini kullanmak gerek. Böylece sorunlarınızın çözülme ihtimali de artacaktır.

4. Türk Telekom müdürlükleri:

Bazen sorunları çözmek için maalesef müşteri hizmetleri veya sosyal medya hesapları yeterli olmuyor. Hatta müşteri hizmetleri tarafından Türk Telekom ilçe müdürlüklerine yönlendirebilirsiniz. Özellikle evden internet kullanan ve bulunduğu binada, sokakta internet hizmeti kötü olan veya hiç olmayan Türk Telekom müşterilerinin birçoğu bu yolu kullanmak zorunda kaldı.

Türk Telekom ilçe müdürlükleri anlık sorunlar yerine devamlı yaşanan veya hiç çekmeyen/bağlanmayan internet sorunları için tercih edilmeli. Aksi takdirde zaten direkt müşteri hizmetlerini aramanız söylenir. Bir de bir şikayet iletmek istediğiniz zaman hat sahibi olmanız gerekiyor. Bulunduğunuz apartmanda internet sorunları çok sık yaşanıyorsa, bu yöntemi deneyebilirsiniz.

BONUS: Müşteri hizmetlerini aramadan internet sorunları nasıl çözülür?

Telefonunuzu veya modeminizi kapatıp açın.

Bulunduğunuz yerde aynı sorunu yaşayan başkaları var mı diye sorun.

Bilgisayarınızdan ağ sorunlarını onarma seçeneğini deneyin.

Hücresel verinin açık olduğundan emin olun.

Sorun mobildeyse SIM kartınızı başka telefona takarak deneyin.

Yukarıdaki maddeler aslında internet sorunu ile ilgili müşteri hizmetlerini aradığınızda sizden yapmanız istenenler. Garip bir şekilde birçok internet problemi yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra çözülüyor. Örneğin anlık sinyal kayıplarından sonra internette kopma veya yavaşlık yaşayabilirsiniz. Sinyali tekrar almak için veya sağlamlaştırmak için telefon veya modemi kapatıp açabilirsiniz.

Bölgenizde bir çalışma olabilir veya genel bir internet problemi yaşanıyor olabilir. Bu tarz durumlarda müşteri hizmetleri çok yoğun oluyor ve hatta müşteri temsilcisine ulaşmak imkansız hale geliyor. Bu nedenle ilk adımı denedikten sonra sorun çözülmezse yanınızdakilere sorun olup olmadığını sorun. Eğer onlarda sorun yoksa, ya telefonunuzda ya da internetinizde bir sorun var demektir.

SIM kartınızı farklı bir telefonda denemeden önce hücresel verinin açık olduğundan, evden internet için de modem bağlantılarının doğru olduğundan emin olun. Eğer sorun yoksa sim kartınızı farklı bir telefonda deneyin. Yeni telefonla internete girebilirseniz sorun sizin telefonunuzda demektir; eğer giremezseniz artık müşteri hizmetlerini aramanın tam zamanı olabilir.

Türk Telekom internet sorunları için yukarıda bahsettiğimiz şikayet yöntemlerini kullanabilirsiniz. Yukarıdaki yöntemlerden en hızlısı Türk Telekom Twitter hesabı gibi gözüküyor, bunun dışında müşteri hizmetleri üzerinden de hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Ancak siz yinede beklememek için çözüm adımlarını deneyebilirsiniz.