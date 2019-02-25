Qualcomm, Dünyanın İlk 5G Bilgisayar İşlemcisini Tanıttı

Mobil işlemci sektörünün liderlerinden biri olan Qualcomm, dünyanın ilk 5G destekli bilgisayar işlemcisini tanıttı.

Qualcomm, geçen yılın aralık ayındaki Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nde, 15W düşük voltajlı işlemci 8cx PC platformunu piyasaya sürmüştü. Bu sefer MWC 2019'da Qualcomm, Snapdragon 8cx'i, 8cx 5G'ye yükselterek dünyanın ilk 5G PC yonga setini yaptığını duyurdu.

Snapdragon 8cx 5G platformu, Qualcomm'un 2. jenerasyon basebandi Snapdragon x55 ile eşleştirilecek. Bu da 7 Gbps gibi muhteşem bir hıza denk gelmesi anlamına geliyor. Snapdragon x55, LTE'de 2,5 Gbps hıza kadar en yüksek oranlarla dünyanın herhangi bir bölgesinde 2G / 3G / 4G ağlarıyla da uyumlu olarak karşımıza çıkıyor.

Snapdragon 8cx işlemciye dönecek olursak, işlemci, yerleşik 8 Kryo 495 çekirdek (Kryo tarihindeki en güçlü mimariye sahip, 4 büyük ve 4 küçük çekirdekli) ve tümleşik bir Adreno 680 GPU (performansı Adreno 850'nin Snapdragon 850'deki performansının 2 katı) ile birlikte geliyor.

İşlemciyle ilgili dizüstü bilgisayar ürünlerinin bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ve asıl önemli nokta, işlemcinin, her zaman bağlı özelliği altında hala birkaç gün pil ömrü sağlaması gibi gözüküyor.

Snapdragon 8cx, hiper yönetici desteği dahil olmak üzere bir dizi güvenlik özelliği ve mimarisi ile inşa edildi. Korunan LTE bağlantısı, gelişmiş şifreleme güvenliği, Windows 10 Enterprise desteği, şifreleri, oturum açmaları ve hassas kişisel bilgileri korumak için tasarlandı.

Yukarıda belirtilen tüm yeniliklere ek olarak Snapdragon 8cx, geliştiricilerin platformu akıllıca ve verimli bir şekilde kullanmalarını sağlayan, yalnızca CPU'ya olan bağlılığı azaltan ve yeni nesil kullanıcı deneyimlerinin oluşturulmasını destekleyen AI Engine'i benimsiyor.