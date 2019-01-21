Google ve BTK'dan Ortak Proje: Internot Olmaya Var mısın?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın himayesi ile Google Türkiye ve BTK'dan ortak bir proje geliyor.

Google Türkiye ve BTK, genç jenerasyonun bilinçli internet kullanımı konusunda bilgilendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla yepyeni bir proje başlattı. Internot Olmaya Var mısın? platformu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın ve BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun ve Google Türkiye Kamu İlişkileri Müdürü Pelin Kuzey'in katılımıyla düzenlenen toplantıyla resmen açıldı.

İnternot Olma İlkeleri

İnternette paylaşım yaparken özenli olmak

Çevrimiçi dünyada oluşabilecek tuzaklar konusunda bilinçlenmek

Özel bilgilerini neden ve nasıl koruyacaklarını anlamak

Internet ortamında başka kullanıcılarla girdikleri etkileşimlerde nazik ve düşünceli olmak

Şüphe uyandıran durumlarla karşılaştıklarında ise durumu gecikmeden büyükleri ile paylaşmak.

Platformun açılışında konuşan Ömer Fatih Sayan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de her 10 kişiden 7'si aktif internet kullanıcısı ve bu rakam ilerleyen teknoloji ile birlikte her geçen gün artıyor. Eylül 2018'de yayımlanan BTK raporuna göre, 3G'nin abone sayısı 8.5 milyona düşerken, 4.5G abone sayısı 69 milyona ulaştı. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm internet kullanıcılarının yurt içinde eşit şartlar altında internet hizmetinden yararlanabilmesi, fırsat eşitliği açısından olmazsa olmazımız.”

Dijital okuryazarlık ve güvenli internet kullanımını teşvik etmek amacıyla, İstanbul'un yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Konya, Kayseri, Samsun ve Trabzon'da da çeşitli etkinlikler düzenlenecek.