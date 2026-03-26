Türkiye'deki Bazı Kullanıcılar, 5G'yi Kullanmaya Başladı

Nisan 2026 itibarıyla geniş çapta sunulacak 5G teknolojisi erkenden sunulmaya başladı. Turkcell kullanıcıları 5G'yi kullanabildiklerini bildirdi.

Türkiye'deki Bazı Kullanıcılar, 5G'yi Kullanmaya Başladı
Gökay Uyan

Türkiye’de uzun yıllardır beklenen 5G teknolojisi artık çok yakında ülkemizde geniş çapta kullanılmaya başlayacak. Öyle ki geçen yılın sonlarında 5G ihaleleri resmen gerçekleştirilmişti. Mobil bağlantı hızını ciddi oranda artıracak, çok daha kapsamlı paketler ve tarifeler getirecek bu teknolojinin Nisan 2026’da resmen sunulması bekleniyordu.

Nisan 2026’ya günler kala önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki Türkiye’deki bazı kullanıcılar,** 5G’yi şimdiden kullanmaya başlayabildiklerini** bildirdi. Sosyal medya platformlarından 5G’ye erişim sağlayabildiklerini paylaştılar.

Türkiye'deki Bazı Kullanıcılar, 5G'yi Kullanmaya Başladı
Türkiye'deki Bazı Kullanıcılar, 5G'yi Kullanmaya Başladı
Turkcell kullanıcılarına 5G sunulmaya başladı

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara göre özellikle Turkcell hat sahibi kullanıcılarda 5G bağlantı gözükmeye başladı. İstanbul gibi bölgelerden bildiren bu kullanıcılar, cihazlarına baktıklarında 5G yazdığını gözlemlediler ve hızlarının ciddi oranda arttığını gördüler. Öyle ki ortalama 600-700 Mbps civarlarında indirme ve 40 Mbps civarlarında yükleme hızlarına ulaşabildiklerini söylüyorlar.

Şu an için Turkcell dışındaki hatların 5G’yi kullanıma sunup sunmadığı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca hangi illerde 5G’nin sunulduğunu da bilmiyoruz. Nisan ayı başladığı an itibarıyla tüm operatörlerde geniş çapta kullanıma sunulacağını söyleyebiliriz.

İşte yapılan paylaşımlar

Turkcell

