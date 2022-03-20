Google Trendler'de yapılan aramalar, Türkiye'de yoksulluğun geldiği korkunç boyutu gözler enine serdi. Yapılan incelemelerde, böbreklerini satmak için internette ilan verenlerin sayısında büyük bir artış olduğu tespit edildi.

Ülkenin bulunduğu ekonomik durum ve bunun bir sonucu olan yoksulluğun geldiği hal korkunç boyutlara ulaşmaya başladı. Yoksulluk sebebiyle insanlar, para kazanmak için artık çok daha farklı yöntemlere yönelmeye başladı.

Bu durum doğal olarak internet verilerinde de kendisini gösterdi. Daha önce çok kez gündeme gelen internet üzerinden böbrek satışı yapılan ilanlarda son zamanlarda tekrar bir artış görüldüğü ve bu ilanların Google trendlerde görüldüğü bildirildi.

Maddi sıkıntılar, insanlara böbrek bile sattırıyor

Paylaşılan verilere göre ‘böbreğimi satmak istiyorum’ ifadesini Google’da aratanların oranı son bir yıl içerisinde yüzde 400 artmış bulunuyor. Bu ifadenin en çok aratıldığı yerlerin, yaşamın en pahalı olduğu üç büyük kent olması ise son derece dikkat çekiyor. Buna göre bu ifadenin en çok aratıldığı yer İzmir olarak öne çıkarken bunu sırasıyla İstanbul ve Ankara takip ediyor.

Bu, insanların böbreklerini satmak için ilan verdiklerinin ve durumun ciddi boyutlara ulaştığının anlaşıldığı ilk sefer de değil. Daha öncesinde böbreğini satmak isteyen bir kişi Samsun’da gözaltına alınmış; İstanbul Sultangazi’de ise bir kişi tarafından duraklara ve çevresinde bölgelere satılık böbrek ilanları asılmıştı. Hatta bu ilanda böbreğinin satan kişinin kan grubu ve tüm tahlillerinin yapıldığı, böbreğin maddi sıkıntılar sebebiyle ‘acil satılık’ olduğu gibi detaylara yer verilmişti. Benzer ilanlara Bornova Büyükpark’ta da denk gelinmişti.

Hal böyle olunca bu durumdan faydalanmak isteyen kişilerin sayısında da bir artış görüldü. İstanbul’da düzenlenen iki ayrı operasyon ile organ ticareti yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı. Bu kişilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşsizlik, yoksulluk ve açlık ile ilgili ifadeler en çok aratılanlar arasına girdi

Öte yandan işsizlik ve yoksullukla ilişkili ifadeler genel olarak Google trendlerde en çok aratılan konulardan oldu. İşsizlik maaşına dair şu ifadelerin aratılışında son bir yılda yüzde 5 binlik bir artış yaşandı:



• İşsizlik maaşı hesaplama 2022

• İşsizlik maaşı şartları 2022

• İşsizlik maaşı 2022

• İşsizlik maaşı ne kadar 2022

• En düşük işsizlik maaşı 2022

• İşsizlik maaşı alma şartları 2022

• İşsizlik maaşı 2022 ne kadar olacak

• 2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu

• İşsizlik ödeneği hesaplama

• İşsizlik maaşı kaç ay alınır 2021

• İşkur işsizlik maaşı ne kadar 2022

• En yüksek işsizlik maaşı 2022

• İşsizlik maaşı alanlar zamdan faydalanacak mı 2022

Google Trendler’de en çok aratılanlar arasında en çok artışın görüldüğü ifadelerden bazılarının ise yoksulluk ve açlıkla alakalı olması dikkat çekti. Trendler’de yoksulluk ve açlıkla ilgili aratılan ifadeler ve artış oranları işe şu şekildeydi: