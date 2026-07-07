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Türkiye’den Uzay ve Hava Savunmasında Dev Adım: Çelik Kubbe ve Yeni Uydular İçin 650 Milyon Doları Aşan Sözleşmeler İmzalandı!

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Ankara’daki NATO Zirvesi’nde konuşan NATO Genel Sekreter Yardımcısı, Türkiye’nin Çelik Kubbe ve yerli uydu programları kapsamında toplamda 650 milyon doları geçen devasa sözleşmelere imza attığını duyurdu.

Türkiye’den Uzay ve Hava Savunmasında Dev Adım: Çelik Kubbe ve Yeni Uydular İçin 650 Milyon Doları Aşan Sözleşmeler İmzalandı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Ankara’da bugün itibarıyla başlayan NATO zirvesi kapsamında birçok ülke lideri ülkemize gelmiş durumda. Tabii ki bu zirveden savunma teknoloji konularında da birçok bilgi ve haberler de geliyor. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska’nın bir açıklaması da Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerli ve milli gücünü küresel ölçekte bir kez daha gözler önüne serdi.

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Shekerinska, Türkiye’nin uzay ve hava savunma alanlarında attığı son stratejik adımları dünya kamuoyuyla paylaştı. Shekerinska, özellikle Çelik Kubbe Ulusal Entegre Hava Savunma Mimarisi ile yerli uydu programlarının NATO’nun genel savunma hattına yapacağı katkıların altını çizdi.

İçerikten Görseller

Türkiye’den Uzay ve Hava Savunmasında Dev Adım: Çelik Kubbe ve Yeni Uydular İçin 650 Milyon Doları Aşan Sözleşmeler İmzalandı!
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Yüz milyonlarca dolarlık sözleşmeler imzalandı

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Projelerin detaylarına inildiğinde en dikkat çekici paylardan birinin ASELSAN’a ait olduğu görülüyor. Radmila Shekerinska, Türkiye’nin ASELSAN ile alçak yörünge uyduları, askeri haberleşme sistemleri ve Çelik Kubbe kapsamında yeni nesil erken ihbar radarlarının geliştirilmesi ile tedarikini içeren dev sözleşmeler imzaladığını belirtti. Bahsi geçen bu kritik sözleşmelerin toplam ekonomik değerinin 350 milyon doları geçtiği de eklendi.

Bu yatırımla birlikte Türkiye’nin hava tespiti, haberleşme altyapısı ve tehditleri çok önceden algılama kabiliyetleri bir üst seviyeye taşınmış olacak. Aynı zamanda bu projeler, NATO’nun bölgesel gözetleme ve erken ihbar yeteneklerini de doğrudan besleyecek stratejik veri akışlarına imkân tanıyacak.

Öte yandan uzay konusunda da hamleler var. Shekerinska, Türkiye’nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu olan İMECE’nin yakaladığı büyük başarının ardından yeni bir karar alındığını duyurdu. Bu doğrultuda ülkemizin, iki adet yeni ve yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu geliştirmek için kolları sıvadığı ifade edildi. Uyduların tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi tamamen yerli imkanlarla TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecek. Bütçe ise 300 milyon doların üzerinde olacak.

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