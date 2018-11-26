Türkiye'de Hangisi Daha Hızlı: Wi-Fi mi Yoksa Hücresel mi?

OpenSignal adlı bir ağ şirketi, dünya üzerinde Wi-Fi ve hücresel veri indirme hızları karşılaştırdı. Buna göre Türkiye'de operatörlerin sunmuş olduğu hücresel veri ağı, internet servis sağlayıcılarının sunduğu Wi-Fi ağından çok daha yüksek indirme hızı sunuyor.

Günümüzde hemen herkes bir Wi-Fi ağına bağlanmayı hücresel veri ağına bağlanmaya tercih ediyor. Peki bunu yapmamızın sebebi Wi-Fi ağının daha hızlı bir internet bağlantısı sunması mı yoksa Wi-Fi ağında daha düşük fiyata daha fazla veri transferi gerçekleştirebilmemiz mi?

Kablosuz ağ bağlantılarını haritalandıran bir ağ şirketi olan OpenSignal, bu sorunun yanıtını ortaya çıkarmak için milyarlarca verinin elden geçirildiği bir araştırma yayınladı. Araştırmaya göre Wi-Fi bağlantısı, gelişmiş ülkelerde oldukça yüksek veri indirme hızlarına sahip olsa da küresel çapta hücresel veri, Wi-Fi bağlantısından daha yüksek bir ortalamaya sahip.

Peki Türkiye’de durum ne? Türkiye’nin de küresel ortalamadan farklı bir sonuca sahip olduğunu söylemek zor. Türkiye’de Wi-Fi veri indirme hızı ortalama 9.6Mbps seviyesindeyken, hücresel veri indirme hızı ortalama 16.9Mbps. Bu da Türkiye’de hücresel verinin Wi-Fi bağlantısından 7.3Mbps daha hızlı olduğu anlamına geliyor.

Elbette ki bu fark bölgeden bölgeye, hatta şehirden şehre değişiklik gösterebilir. Anca ülke ortalamasına baktığımızda Hücresel verinin neredeyse iki kat daha hızlı olduğunu görüyoruz. Buna karşın Hücresel veri için internet paketleri aylık 4-8GB seviyelerindeyken, Wi-Fi ağı için paketler aylık 10GB’tan başlıyor ve 500GB’a kadar gidiyor.

Yukarıdaki görsel, akıllı telefonlarda LTE indirme hızının Wi-Fi indirme hızından hangi ülkelerde ne kadar daha hızlı olduğunu gösteriyor.

Wi-Fi bağlantısının hücresel veri bağlantısından daha ucuz olması, kullanıcıların Wi-Fi’ı seçmesindeki en önemli nedenlerden biri. Bununla birlikte akıllı telefon şirketleri de hücresel veriyi ikinci planda tutmaya devam ediyorlar. Çoğu akıllı telefon, kayıtlı bir Wi-Fi ağı ile karşılaştığında hız testi gerçekleştirmeden hücresel veriden Wi-Fi’a geçiş yapıyor.

Çok yakında hayatımıza entegre olacak olan 5G, hücresel verinin Wi-Fi bağlantısına fark atmasına neden olacak. Ancak 5G, yapısı gereği Wi-Fi ile iş birliği içinde çalışacağından Wi-Fi ağının pabucunun dama atılması söz konusu olmayacak. Ayrıca 5G büyük bir hız farkı yaratacak olsa da fiyat endeksi tüketiciler için önemini kaybetmeyecek.