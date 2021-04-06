Türkiye’nin E-Ticaret Hacmi 226 Milyar TL’ye Yükseldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’deki e-ticaret hacminin artışı konusunda yeni veriler sundu. Pandemi dönemiyle birlikte Türkiye’de artan e-ticaret hacmine dikkat çekerek büyümenin ön görülenden fazla olduğunu belirtti.

COVID-19 koronavirüs pandemisinin etkisiyle tüm dünyada büyüyen e-ticaret hacmi 2020 yılında Türkiye’de de büyük artış gösterdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 yılı itibari ile, ülkemizde e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan 226 milyar 200 milyon liraya yükselmiştir" dedi. Bakanlık binasında yapılan programda, 2020 yılı e-ticaret verilerini açıklayan bakan, 25-34 yaş arası kullanıcıların e-ticareti daha sık kullandığını belirtti.

Bakan; Ticaret Bakanlığı’nın E-ticaret bilgi platformu ve E-ticaret Akademisi’nin 2020 yılında 48 bin kişi tarafından kullanıldığını ve E-Ticaret Danışmanı robotunda 61 bin kişinin sorularına yanıt bulduğunu belirtti. Türkiye’de giderek artan e-ticaret yapan işletme sayısının 2019 yılında 68 bin 457 olduğunu belirten Bakan, 2020 yılında bu sayının 256 bin 861 işletmeye çıktığını belirtiyor. Bu da Türkiye’de arz-talep durumunu gözler önüne seriyor.

136 milyar TL’den 226 milyar TL’ye yükseliş

2019 yılında 136 milyar TL olan e-ticaret hacmi, 2020 yılında 226 milyar TL’ye yükseldi. Bakan Pekcan bunu; "2020 yılı itibari ile ülkemizde e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan 226 milyar 200 milyon liraya yükselmiştir. 2020 yılında sipariş adetleri 2019 yılına göre yüzde 68 artışla, 1 milyar 366 milyon adetten 2 milyar 297 milyon adede yükselmiştir. 2020 yılında kaydedilen e-ticaret tutarının; 207 milyar lira ile yüzde 91.4'ü yurt içi harcamalardan, 9,3 milyar lira ile yüzde 4.2'si diğer ülkelerin ülkemiz e-ticaret sitelerinden yaptığı harcamalardan, 9,9 milyar lira ile yüzde 4.4'ü ise vatandaşlarımızın yurt dışından yaptığı alımlardan oluşmaktadır. Yine görüldüğü üzere; ülkemizde, toplam e-ticaret içindeki perakende payı ise yüzde 64 seviyesindedir” diye açıkladı.

Türkiye’de artan genç nüfusla beraber, e-ticaret hacminin genişlemesi birçok işletme için büyük fırsat olarak görülüyor. Ancak artan e-ticaret hacmi reklam verenleri olumsuz yönde etkiliyor. Reklam piyasasında artan rekabetle beraber, reklam verenler geçtiğimiz yılların ortalama %100 üzerinde birim başına artan maliyetlerle karşılaşıyorlar. Salgın döneminde e-ticarete adaptasyon hızla artarken, artık dijitalleşen dünyada ticaret yapanların tek opsiyonu “e-ticaret” olarak görülüyor.