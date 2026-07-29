Türkiye'nin En Çok Satan Arabalarının ÖTV'siz Fiyatı Ne Kadar?

Sıfır otomobil fiyatlarının büyük bölümünü vergiler oluşturuyor. Peki Türkiye'nin en çok satılan otomobillerinin vergisiz yani ÖTV'siz fiyatı ne kadar?

Türkiye'de otomobil satın alırken ödenen tutarın tamamı aracın kendi değeri değil. Satış fiyatının içinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) de yer alıyor. Bu nedenle birçok kişi, aracın vergisiz fiyatının gerçekte ne kadar olduğunu merak ediyor.

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Bu içerikte Türkiye'de en çok tercih edilen otomobillerin ÖTV'siz fiyatlarının nasıl hesaplandığını, vergilerin nihai satış fiyatını nasıl etkilediğini ve fiyatlar arasındaki farkın neden bu kadar büyüdüğünü ele alacağız.

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Öncelikle en çok satan otomobillere bir bakalım:

Renault Clio Evolution Plus TCe EDC 115 hp

Renault Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S

Fiat Egea Sedan Easy 1.6 Manuel

Toyota C-HR 1.8 Hybrid Flame e-CVT

Renault Duster Evolution Eco-G 120 hp

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil

Hyundai i20 1.0 T-GDI

Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel

Peugeot 2008 Allure 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6

2026 yılının ilk altı ayında Renault Clio HB, 28.892 adetlik satışla en çok tercih edilen otomobil oldu. Onu yakından takip eden Renault Megane Sedan ve Toyota Corolla arasındaki satış yarışı dikkat çekerken, Fiat Egea Sedan, Toyota C-HR ve Renault Duster da listenin üst sıralarında yer aldı.

Türkiye'nin en çok satan otomobillerin ÖTV'siz fiyatları: