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Türkiye'nin En Çok Satan Arabalarının ÖTV'siz Fiyatı Ne Kadar?

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Sıfır otomobil fiyatlarının büyük bölümünü vergiler oluşturuyor. Peki Türkiye'nin en çok satılan otomobillerinin vergisiz yani ÖTV'siz fiyatı ne kadar?

Türkiye'nin En Çok Satan Arabalarının ÖTV'siz Fiyatı Ne Kadar?
Deniz Şen Deniz Şen /

Türkiye'de otomobil satın alırken ödenen tutarın tamamı aracın kendi değeri değil. Satış fiyatının içinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) de yer alıyor. Bu nedenle birçok kişi, aracın vergisiz fiyatının gerçekte ne kadar olduğunu merak ediyor.

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Bu içerikte Türkiye'de en çok tercih edilen otomobillerin ÖTV'siz fiyatlarının nasıl hesaplandığını, vergilerin nihai satış fiyatını nasıl etkilediğini ve fiyatlar arasındaki farkın neden bu kadar büyüdüğünü ele alacağız.

İçerikten Görseller

Türkiye'nin En Çok Satan Arabalarının ÖTV'siz Fiyatı Ne Kadar?
renault-clio-2026
Toyota Corolla

Öncelikle en çok satan otomobillere bir bakalım:

renault-clio-2026

  • Renault Clio Evolution Plus TCe EDC 115 hp
  • Renault Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg
  • Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S
  • Fiat Egea Sedan Easy 1.6 Manuel
  • Toyota C-HR 1.8 Hybrid Flame e-CVT
  • Renault Duster Evolution Eco-G 120 hp
  • Togg T10X V1 RWD Standart Menzil
  • Hyundai i20 1.0 T-GDI
  • Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel
  • Peugeot 2008 Allure 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6

2026 yılının ilk altı ayında Renault Clio HB, 28.892 adetlik satışla en çok tercih edilen otomobil oldu. Onu yakından takip eden Renault Megane Sedan ve Toyota Corolla arasındaki satış yarışı dikkat çekerken, Fiat Egea Sedan, Toyota C-HR ve Renault Duster da listenin üst sıralarında yer aldı.

Türkiye'nin en çok satan otomobillerin ÖTV'siz fiyatları:

Toyota Corolla

Model Liste fiyatı Tahmini ÖTV'siz fiyat
Renault Clio Evolution Plus TCe EDC 115 hp 1.830.000 TL 1.045.714 TL
Renault Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg 1.841.000 TL 1.052.000 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1.790.000 TL 1.056.451 TL
Fiat Egea Sedan Easy 1.6 Manuel (130 HP Multijet) 1.369.900 TL 782.800 TL
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.250.000 TL 1.323.529 TL
Renault Duster Evolution Eco-G 120 hp 1.865.000 TL 1.065.714 TL
Togg t10x V1 RWD Standart Menzil 1.909.048 TL 1.527.238 TL
Hyundai i20 1.470.000 TL 840.000 TL
Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel 2.165.000 TL 1.237.143 TL
Peugeot 2008 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.353.000 TL 1.384.118 TL
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