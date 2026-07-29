Türkiye'de otomobil satın alırken ödenen tutarın tamamı aracın kendi değeri değil. Satış fiyatının içinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) de yer alıyor. Bu nedenle birçok kişi, aracın vergisiz fiyatının gerçekte ne kadar olduğunu merak ediyor.
Bu içerikte Türkiye'de en çok tercih edilen otomobillerin ÖTV'siz fiyatlarının nasıl hesaplandığını, vergilerin nihai satış fiyatını nasıl etkilediğini ve fiyatlar arasındaki farkın neden bu kadar büyüdüğünü ele alacağız.
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Öncelikle en çok satan otomobillere bir bakalım:
- Renault Clio Evolution Plus TCe EDC 115 hp
- Renault Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg
- Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S
- Fiat Egea Sedan Easy 1.6 Manuel
- Toyota C-HR 1.8 Hybrid Flame e-CVT
- Renault Duster Evolution Eco-G 120 hp
- Togg T10X V1 RWD Standart Menzil
- Hyundai i20 1.0 T-GDI
- Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel
- Peugeot 2008 Allure 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6
2026 yılının ilk altı ayında Renault Clio HB, 28.892 adetlik satışla en çok tercih edilen otomobil oldu. Onu yakından takip eden Renault Megane Sedan ve Toyota Corolla arasındaki satış yarışı dikkat çekerken, Fiat Egea Sedan, Toyota C-HR ve Renault Duster da listenin üst sıralarında yer aldı.
Türkiye'nin en çok satan otomobillerin ÖTV'siz fiyatları:
|Model
|Liste fiyatı
|Tahmini ÖTV'siz fiyat
|Renault Clio Evolution Plus TCe EDC 115 hp
|1.830.000 TL
|1.045.714 TL
|Renault Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg
|1.841.000 TL
|1.052.000 TL
|Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S
|1.790.000 TL
|1.056.451 TL
|Fiat Egea Sedan Easy 1.6 Manuel (130 HP Multijet)
|1.369.900 TL
|782.800 TL
|Toyota C-HR 1.8 Hybrid Flame e-CVT
|2.250.000 TL
|1.323.529 TL
|Renault Duster Evolution Eco-G 120 hp
|1.865.000 TL
|1.065.714 TL
|Togg t10x V1 RWD Standart Menzil
|1.909.048 TL
|1.527.238 TL
|Hyundai i20
|1.470.000 TL
|840.000 TL
|Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel
|2.165.000 TL
|1.237.143 TL
|Peugeot 2008 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6
|2.353.000 TL
|1.384.118 TL