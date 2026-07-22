Türkiye'deki Güncel Elektrikli Araç ve Şarj Soketi Sayısı Açıklandı: 2 Yılda %143 Artış!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) açıkladığı verilere göre 2024'ten bu yana ülkemizdeki elektrikli araç sayısında %143 artış var.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) açıkladığı verilere göre, ülkemizdeki yollarda bulunan elektrikli araç sayısı ciddi oranda arttı ve 450 bin sınırını geride bıraktı.

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Sadece birkaç yıl geriye gittiğimizde tablonun ne kadar hızlı değiştiği açıkça görülüyor. 2022’de mütevazı bir şekilde 14 binlerde gezen elektrikli araç sayısı, 2023’te 80 bini, 2024’te 185 bini aştı. Geçtiğimiz yılın sonunda 373 bin bandında olan bu sayı, 2026'nın ortasına geldiğimizde tam 450.038 oldu.

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Elektrikli araç sayısı 450 bin, şarj soketi sayısı 45 bini aştı

Şarj altyapısında da ciddi artış var. Türkiye genelindeki toplam şarj soketi sayısı 45 bini aştı. Hızlı şarj arayanlar için 19 binden fazla DC (hızlı şarj) noktası hazır beklerken, standart AC noktalarının sayısı da 25 bini geçti.

Peki bu priz krallığında taht kimin? Şarj noktası sayısında liderlik koltuğunda açık ara farkla ZES oturuyor. Onu takip eden ikincilik noktasında ise yerli otomobilimiz Togg’un markası Trugo yer alırken, üçüncülük ise Voltrun’ın oluyor.