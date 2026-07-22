Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Türkiye'deki Güncel Elektrikli Araç ve Şarj Soketi Sayısı Açıklandı: 2 Yılda %143 Artış!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) açıkladığı verilere göre 2024'ten bu yana ülkemizdeki elektrikli araç sayısında %143 artış var.

Türkiye'deki Güncel Elektrikli Araç ve Şarj Soketi Sayısı Açıklandı: 2 Yılda %143 Artış!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) açıkladığı verilere göre, ülkemizdeki yollarda bulunan elektrikli araç sayısı ciddi oranda arttı ve 450 bin sınırını geride bıraktı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Sadece birkaç yıl geriye gittiğimizde tablonun ne kadar hızlı değiştiği açıkça görülüyor. 2022’de mütevazı bir şekilde 14 binlerde gezen elektrikli araç sayısı, 2023’te 80 bini, 2024’te 185 bini aştı. Geçtiğimiz yılın sonunda 373 bin bandında olan bu sayı, 2026'nın ortasına geldiğimizde tam 450.038 oldu.

İçerikten Görseller

Türkiye'deki Güncel Elektrikli Araç ve Şarj Soketi Sayısı Açıklandı: 2 Yılda %143 Artış!
2

Elektrikli araç sayısı 450 bin, şarj soketi sayısı 45 bini aştı

2

Şarj altyapısında da ciddi artış var. Türkiye genelindeki toplam şarj soketi sayısı 45 bini aştı. Hızlı şarj arayanlar için 19 binden fazla DC (hızlı şarj) noktası hazır beklerken, standart AC noktalarının sayısı da 25 bini geçti.

Peki bu priz krallığında taht kimin? Şarj noktası sayısında liderlik koltuğunda açık ara farkla ZES oturuyor. Onu takip eden ikincilik noktasında ise yerli otomobilimiz Togg’un markası Trugo yer alırken, üçüncülük ise Voltrun’ın oluyor.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Volkswagen Küçülmeye Gidiyor: İşte Fişi Çekilecek 7 Model

Volkswagen Küçülmeye Gidiyor: İşte Fişi Çekilecek 7 Model

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

Togg ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

Togg ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

Mercedes Tekerleklerindeki Mühendislik Harikası Detay: Boşuna ‘Yıldız’ Olmamış!

Mercedes Tekerleklerindeki Mühendislik Harikası Detay: Boşuna ‘Yıldız’ Olmamış!

Toyota Kapılarını Açtı: Yeni Nesil Corolla İşte Böyle Olacak!

Toyota Kapılarını Açtı: Yeni Nesil Corolla İşte Böyle Olacak!

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Sanayi ve Teknoloji Bakanından Türkiye Yatırımından Vazgeçen BYD Hakkında Açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanından Türkiye Yatırımından Vazgeçen BYD Hakkında Açıklama

Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

Togg ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

Togg ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

Toyota Kapılarını Açtı: Yeni Nesil Corolla İşte Böyle Olacak!

Toyota Kapılarını Açtı: Yeni Nesil Corolla İşte Böyle Olacak!

380 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

380 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com