İkinci Elde En Çok Satılan Otomobil Markaları Açıklandı

Arabam.com, eylül ayı itibarıyla internet sitesinde yer alan satılık araç istatistiklerini paylaştı. Şirket tarafından açıklanan veriler, vatandaşların en çok Renault Clio satmaya çalıştıklarını gözler önüne seriyor. İşte açıklanan verilerdeki detaylar...

Koronavirüs pandemisinin en çok etkilediği sektörlerden bir tanesi, otomotiv oldu. Fabrikaların durması, tedarik zincirlerinin aksaması ve diğer sorunlar nedeniyle çip krizinin patlak vermesi, bu çiplerin kullanıldığı her ürün gamını etkiledi. Otomotiv sektörü de bu durumdan üzerine düşeni aldı. Tüketiciler, sıfır araç almak için adeta kuyruğa girerken bu süreçte ikinci el otomobil fiyatları da aldı başını gitti. Tüm bunlara Türkiye'nin ekonomik koşulları da eklenince, yeni bir otomobil satın almak neredeyse imkansız hale gelmiş oldu.

Türkiye'nin popüler araç satış sitelerinden bir tanesi olan arabam.com, eylül ayına ilişkin verilerini yayınlayarak, ikinci el otomotiv sektöründe durumun nasıl olduğunun anlaşılmasını sağladı. Açıklanan veriler, vatanadaşların özellikle de binek otomobil satmaya çalıştıklarını gözler önüne sererken, ilana çıkarılan araçların marka, model, motor hacmi, fiyat aralığı, yakıt türü gibi husularını da ortaya çıkarıyor.

İlanlarda en çok görülen araç markası, Renault

Arabam.com'un derlediği verilere göre eylül ayı itibarıyla ilana çıkarılmış araçlar arasındaki en popüler marka, Renault. Buna göre arabam.com'a yer alan her 5 araçtan 1 tanesinin markası Renault. Bu markayı yüzde 19'la Fiat, yüzde 15'le Volkswagen, yüzde 12'yle Ford, yüzde 10'la Opel, yüzde 7'yle Hyundai, yüzde 6'yla Peugeot, yüzde 5'le Toyota, yüzde 4'le Citroen ve yüzde 3'le de Honda takip ediyor. Bu sıralamaya modeller bazında baktığımızda durum biraz daha değişiyor.

Arabam.com'da yer alan ilanların yüzde 13, bir Renault Clio. Bu aracı aynı oranla Opel Astra, yüzde 12'yle Renault Megane, yüzde 11'le Ford Focus, yüzde 10'la Volkswagen Passat, yüzde 10'la Toyota Corolla, yüzde 8'le Honda Civic, yüzde 8'le Fiat Egea, yüzde 7'yle Volkswagen Polo ve yüzde 7'yle de Renault Fluence takip ediyor. İlanların fiyat aralığına baktığımızda ise 50 bin TL ila 150 bin TL aralığının internet sitesi genelinin yarısından fazlasını karşıladığını görüyoruz.

Derlenen verilere göre eylül ayı itibarıyla yayında olan ilanların yüzde 27'si, 50 bin 1 TL ila 100 bin TL aralığındaki araçlardan oluşuyor. 100 bin 1 TL ila 150 bin TL aralığındaki araçların oranı yüzde 25,9 olarak karşımıza çıkarken 150 bin 1 TL ila 200 bin TL aralığında olan araçların oranı ise yüzde 16. Bu kategoriyi ise yüzde 11,1 ile fiyatı 50 bin TL'ye kadar olan araçlar takip ediyor. İlandaki araçların modellerine baktığımız zaman yoğunluğun 2017 ila 2011 yılları arasında toplanmış olduğunu görüyoruz.

Vatandaşlar, bundan yıllar önce dizel araçları daha fazla tercih ediyorlardı. Çünkü dizel yakıtlı araçların fiyatları daha yüksek olsa da mazot fiyatlarının uygun olması, vatandaşı cezbediyordu. Bu durum, ikinci elden satışa çıkarılan araç ilanlarında da kendisini gösteriyor. Zira satışa çıkarılan araçların yüzde 54'ü dizel. Bu kategorinin yüzde 26'sını LPG'li, yüzde 20'sini ise benzinli araçlar oluşturuyor. Öte yandan; ilan verilen araçların yüzde 67'sinin manuel, yüzde 33'ünün ise otomatik vitesli olduğunu da belirtip, bu içeriğimizi noktalayalım...