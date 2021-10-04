Eylül Ayında Kaç Adet Otomobil Satıldığı Açıklandı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), otomotiv sektöründe ciddi bir daralmanın olduğunu gözler önüne seren eylül ayı satış rakamlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre eylül ayında sadece 57 bin 141 adet otomotiv satışı gerçekleşti. Bu satış miktarı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde yüzde 36,9'lük daralma olduğu anlamına geliyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), eylül ayına ilişkin otomotiv satış verilerini açıkladı. Açıklanan veriler, eylül ayında otomotiv satışlarının neredeyse durma noktasına geldiğini gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz ay boyunca 57 bin 141 adet otomotiv satışı gerçekleştirilmiş olsa da bu veriyi geçtiğimiz yılın eylül ayı ile kıyasladığımızda, yüzde 36,9'lük daralma olduğunu görüyoruz.

ODD verilerine göre eylül ayında 43 bin 408 adet otomobil satışı gerçekleşti. Bu satış miktarı, yıllık bazda yüzde 39,1'lik düşüş yaşandığı anlamına geliyor. 13 bin 733 adet hafif ticari araç satışı ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,9'luk düşüşe tekabül ediyor. Açıklanan veriler, otomotiv piyasalarında beklentileri bile aşan bir gerileme olduğunun göstergesi.

Verilerde dikkat çeken detay

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin açıkladığı veriler, eylül ayıyla ilgili dikkat çeken bir detay sunuyor. Öyle ki geçtiğimiz ay gerçekleşen 57 bin 141 adet otomotiv satışı, geçtiğimiz 10 yılın ortalamasından daha düşük. Geçtiğimiz 10 yıl boyunca eylül ayları, Eylül 2021'den yüzde 8,3 daha fazlaydı.

Otomotiv sektöründe oldukça kötü bir eylül ayı geçirilmiş olsa da yılın tamamına baktığımızda 2020'den daha iyi bir tablo ile karşılaşıyoruz. Öyle ki Ocak-Eylül 2021 aralığında toplamda 558 bin 145 adet otomotiv satışı gerçekleştirildi. Bu rakam, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 13,1'lik büyüme olduğunu gözler önüne seriyor. Bunun nedeni ise koronavirüs pandemisinden normalleşme sürecine geçiş...