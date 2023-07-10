Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nükleer santral ve diğer enerji projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, ikinci nükleer santralin kurulacağı yeri de paylaştı.

27 Nisan 2023’te nükleer yakıt getirilmesiyle resmen bir “nükleer santral” olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ardından yeni santral projeleri de netleşmeye başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ikinci ve muhtemel bir santral hakkında açıklamalarda bulundu.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın paylaştığı açıklamalara göre Türkiye’nin ikinci nükleer santrali, Sinop’a kurulacak. Öte yandan Bakan, Trakya bölgesinde de “mutlaka” bir nükleer santrale sahip olmamız gerektiğini ifade etti.

İkinci nükleer santral ve Trakya açıklamaları:

“Nükleerdeki hikâye devam ediyor, ikinci santral veya lokasyon diyelim, Sinop olacak. Ama bir o kadar önemli olan bizim Trakya’da mutlaka bir nükleer santrale sahip olmamız lazım. Bu arada Akkuyu’da olduğu gibi veya Sinop, Trakya’da planlanan santraller gibi konvansiyonel, büyük çaplı nükleer santrallerin dışında İngiltere ve Amerika’yla küçük modüler reaktör denilen ve Türkiye’de de üretimin daha yerlileşme imkânı olduğu yeni bir teknolojiyi yakinen çalışıyoruz. Aslında 2019’dan beri çalışıyoruz ama bu dönem biraz daha yoğun bir şekilde devreye girebilecek bir şey olacak.”

Türkiye’de kurulu güç, 2050’li yıllarda 20 bin megavatın üzerinde olacak:

“Türkiye, 2050’lere geldiğinde 20 bin megavatın üzerinde nükleer kurulu güce sahip olacak. Yani neredeyse 4 tane Akkuyu büyüklüğünde. Bunların bir kısmı dediğim gibi büyük ölçekli santraller olabilir ama bir kısmı özellikle sanayimizin enerjideki dönüşümü için çok önemli olan küçük modüler reaktörler.

2030’lara doğru bu teknoloji hem Türkiye’de üretimi hem de Türkiye’de kurulumuyla alakalı çok yoğun bir şekilde olacak diye planlamamız, düşüncemiz var. Dolayısıyla nükleerde sadece Rusya’yla, Güney Kore’yle, Çin’le görüştüğümüz büyük santrallerin ötesinde böyle bir alan da açıkçası bizim için önem arz ediyor.”

Nükleer santraller için üç ülkeyle görüşülüyor:

“Bu arada, hem ikinci santral hem Trakya’yla alakalı şunu da söyleyeyim: Rusya, Güney Kore ve Çin’le görüşmelerimiz şu anda devam ediyor. Elbette ki hükümetler arası anlaşma, Meclis’e giden anlaşmalar, dolayısıyla oraya gidip oradan da onaylanan şeyleri daha sonra izin süreçleri ve inşaatları inşallah başlayacak.

Fransa’yla Akkuyu’da çalışıyoruz, Fransa’dan üçüncü taraf bağımsız denetimle alakalı çok ciddi destek alıyoruz. Akkuyu Ruslara bırakıldı gibi eleştiriler var. Orada birçok farklı paydaş var, farklı bağımsız denetim kuruluşları var, dolayısıyla nükleer kendi başına bırakılmış bir alan asla değil.”

Enerji alanında toplam 200 milyar dolar değerinde projeler var:

“Bundan sonraki süreçte de hangi alan olursa olsun, yenilenebilir alan, pil, batarya teknolojileri, petrol, doğal gaz aramada kullanılan ekip-ekipman, elektrik üretiminde kullanılan diğer ekipmanlarla alakalı yerlileşmeyle alakalı çok önemli bir konu gündemimizde ve ajandamızda yer alacak.

Bu konuda yatırım iştahını da yapacağımız düzenlemelerle, ortaya koyacağımız vizyonla sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde proje odaklı bir çalışmayı daha yoğun sürdürmeyi hedefliyoruz. Şunu kastediyorum: Biraz önce bahsettiğim saniyelerle ilgili yönetim ihtiyacının yanında bir de uzun soluklu işlere odaklanmak lazım.

Dolayısıyla bizim önümüze bir proje seti ve portföyü var. Şu anda gözüken, 2035 yılına kadar startını verip bir kısmını tamamlamamız gereken, bu dönemde başlayıp biten, bir kısmı başlayacak, bir kısmı başlamak için hukuki altyapısı hazırlanacak yaklaşık 200 milyar dolarlık projelerimiz var.

Bu projelerimizin içerisinde yenilenebilir, nükleer, doğal gaz-petrol aramacılık, doğal gaz-petrol ve elektrik altyapı projelerimiz, enterkonneksiyon projelerimiz var. Dolayısıyla 200 milyar dolarlık bir proje setiyle önümüzdeki sürece hazırlanıyoruz.”