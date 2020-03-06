Türkiye'nin İlk Blockchain’inin Geliştirildiği Duyuruldu

Bitci Teknoloji, Türkiye'nin ilk blockchain’ini geliştirdiğini açıkladı. Türk mühendisler ve yazılımcılar tarafından geliştirilen Bitci Chain, şirketler ve bireysel kullanıcılar için çok sayıda ilki hayata geçirebilir.

Türk mühendisler ve yazılımcılar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk blockchain'i Bitci Chain tanıtıldı. Bitci Chain, şirketlere borsa ve ödeme platformları için entegre blockchain çözümleri sunacak.

Bitci Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, “Kurumsal şirketlerde özellikle hız, maliyet ve güvenlik ön planda. İşte biz geliştirdiğimiz Bitci Chain ile şirketlere maksimum hızda ve güvenlikte, düşük maliyetli çözümler sunuyoruz” ifadelerini kullandı. Bitci Chain, hız konusunda da iddialı. Yapılan açıklamalarda şirketin hızının Bitcoin ve Ethereum ağ hızından çok daha fazla olduğu belirtildi.

6 temel hizmet sunulacak:

Çağdaş Çağlar, kripto paraların işletmeler için ödeme aracı olacağını söylerken şirketlere 6 temel hizmet sunacaklarını belirtti. Çağlar, “Bunlardan en dikkat çekici olan Bitci PAY olarak nitelendirdiğimiz çözümümüz. Bu teknoloji aslında kripto paraların, işletmeler tarafından bir ödeme yöntemi olarak kullanılabilmesini sağlıyor. Yazarkasa, tablet ve cep telefonlarına entegre edilerek kullanıcıya alışılmış ödeme yöntemlerinden daha hızlı, güvenli ve kullanışlı bir platform sunuyor. Ayrıca şirketlerin mobil uygulaması olsa bile bu uygulamaya blockchain entegrasyonu hızlı bir şekilde yapılabiliyor” dedi.

Çağlar'ın bildirdiğine göre Bitci Pay’in işletmelere sağladığı en büyük kolaylık, kullanıcıların ürün ve hizmet karşılığı ödedikleri kripto paraların anında Bitci Pay sistemi tarafından TL’ye dönüştürülmesi ve işletmeye TL olarak ödenmesi olacak.

Şirket bunun yanında BitciLoyalty adını verdiği bir program daha geliştirdi. BitciLoyality hakkında bilgi veren Çağlar, “Bu sistem sayesinde de tüketicilere indirim, kampanya, hediye olarak o marka için geliştirilen token’lar verilebiliyor. Bu sistemi alışılmış sadakat programlarından farklı kılan en önemli unsursa bir marka için geliştirilen token’ların anlaşmalı borsalar üzerinden farklı token’lara hatta TL’ye dönüştürülebilmesi” dedi.

Çağdaş Çağlar; BitciSuply, Bitciexchange, BitciDapps ve BitciTokenizer gibi özel çözümlerle Bitci Chain altyapısını her sektörün ve şirketin ihtiyaçlarına göre uyarlayabildiklerine dikkat çekti. Ön anlaşma yaptıkları önemli firmalar bulunduğunu söyleyen Çağlar, hedeflerinin Türkiye’den sonra geliştirdikleri teknolojiyi dünyanın önde gelen ülke ve şirketlerine de ihraç etmek olduğunu kaydetti.

"Son yıllarda dünyada blockchain teknolojisinin kullanım alanları ciddi biçimde genişledi" diyen Çağlar, 11. Kalkınma Planı çerçevesinde blokchain tabanlı dijital bir Merkez Bankası parasının yakın gelecekte uygulamaya alınacağı hatırlattı. Çağlar, "Ülke olarak müthiş bir potansiyelimiz var ve Türkiye’nin blockchain teknolojisinde oyun kurucu ülkelerden biri olması için de böyle vizyon belgeleri çok önemli. Bunun yanında bizim gibi özel şirketlerin de yatırımlarıyla bu vizyona sahip çıkması, ülkemizin gelecek yolculuğuna büyük katkıda bulunacaktır” ifadelerini kullandı.