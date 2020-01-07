Singapur merkezli kripto para şirketi Pundi X, ilk akıllı telefonunu CES 2020 kapsamında tanıttı. Şirket, "Blok on Blok" olarak isimlendirdiği akıllı telefonunun dünyanın ilk Blockhain cihazı olduğunu ifade ediyor.

CES 2020 etkinliklerinin başlamasıyla birlikte teknoloji üreticileri, en yeni ürünlerini tüketicilerle buluşturuyorlar. Hemen her türlü teknolojik ürünün tanıtıldığı bir fuar olan CES etkinlikleri, şimdi de geleceğin teknolojilerinden olan Blockchain teknolojisi ile ilgili önemli bir gelişmeye ev sahipliği yaptı. Singapur merkezli bir kripto para şirketi olan Pundi X, şirketin ilk Blockchain destekli akıllı telefonunu tüketicilerle buluşturdu.

Pundi X, "Blok on Blok" ya da kısaca "BOB" olarak isimlendirdiği akıllı telefonunu, dünyanın ilk Blockchain cihazı olarak lanse ediyor. Aslına bakacak olursak geçtiğimiz dönemlerde bazı teknoloji üreticileri kripto para destekli akıllı telefonlar geliştirdiler ancak BOB'un sahip olduğu Blockchain teknolojisi, benzerlerine oranla ciddi bir farklılık gösteriyor.

Karşınızda, dünyanın ilk Blockchain destekli telefonu BOB

Blok on Blok, Function X OS isimli bir işletim sistemiyle çalışıyor. Zaman zaman "f(x)" olarak da karşımıza çıkan işletim sistemi, tüketicilerin güvenlik ve gizliliğini mümkün olan en üst seviyede sağladığını söylüyor. Pundi X yetkilileri, BOB'ta kullanılan işletim sisteminin kullanıcıları, "Function X" olarak isimlendirilen bir ekosisteme dahil ettiğini ve bu sayede de kullanıcıların, çevrimiçi yapacakları tüm çağrı ve mesaj gönderimlerinin tamamen merkeziyetsiz olacağını belirttiler.

Pundi X yetkilileri, BOB'un sunduğu özellikleri tüketicilere daha iyi anlatabilmek için bir de demo gösteri yaptılar. Bu demo, tamamen Blockchain teknolojisi üzerinden gerçekleştirilen bir sesli görüşmeydi. Yapılan görüşme, Function X ekosisteminin güvenlik önlemleri kapsamında yapıldı ve görüşme sırasında her veri biti, üst düzey güvenlikle korundu. Böylelikle Pundi X, dünyanın ilk Blockchain aramasını gerçekleştirmiş oldu.

Blok on Blok, modüler bir yapıya sahip ve tüketiciler, gerekli olduğu durumlarda cihaza kendileri bile müdahale edebiliyorlar. Kutusundan özel bir kitle birlikte çıkan BOB; anakart, ekran, kamera ve hoparlör gibi bazı temel parçaların değiştirilmesine yardımcı oluyor. Bu da yine tüketicilerin gizlilik ve güvenliklerini önlemek için atılmış hamlelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.

Pundi X, dünyanın ilk Blockchain destekli akıllı telefonunun bugün itibarıyla satın alınabileceğini söylüyor. Çevrimiçi alışveriş platformlarından satın alınabilen akıllı telefonun fiyatı ise 599 dolar (yaklaşık 3.580 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda. Ürünün doğrudan Bitcoin ya da Pundi X'in kendi kripto para birimi üzerinden satın alınıp alınamayacağı ise şu an için bilinmiyor.