Türkiye'nin İlk Silahlı İnsansız Deniz Aracı Duyuruldu

Meteksan Savunma ile Ares Tersanesi, Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracını geliştirdi. Yıl sonunda prototip olarak karşımıza çıkacak araç, sahip olduğu özelliklerle dosta güven, düşmana ise korku verecek türden.

Türkiye'nin en çok önemsediği konuların başında gelen savunma sanayii ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Meteksan Savunma ile Ares Tersanesi iş birliğinde geliştirilen ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA), düzenlenen bir etkinlikle duyuruldu. "ULAQ" olarak isimlendirilen deniz aracı, Türkiye'nin sulardaki gücünü artıracak özelliklere sahip.

Türkiye'nin ilk SİDA'sı için birkaç yıldır çalışmalar yapılıyordu. Mühendisler tarafından tamamlanan Ar-Ge çalışmaları, yıl sonunda da ilk prototip olarak karşımıza çıkacak. Önemli yeteneklere sahip olacak deniz aracı, özelleştirilebilen yapısıyla her koşula uygun hale getirilebilecek.

İşte Türkiye'nin ilk SİDA'sı

Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk SİDA'sı, 400 kilometrelik menzile sahip. Saatteki hızı 65 kilometreye ulaşabilen deniz aracı, kriptolu milli haberleşme sistemi altyapısına da sahip. Ayrıca SİDA üzerinde bulunan sensörler, bu aracı hem gündüz hem de gece koşullarında kullanılabilir hale getiriyor.

SİDA, farklı tiplerde faydalı yük taşıyabiliyor. Örneğin bu deniz aracına yerli füze entegreleri yapılabiliyor. Ayrıca gerekli görüldüğü durumlarda elektronik harp veya karıştırma gibi sistemler de eklenebilen deniz aracı, bu sayede deniz koşullarında üstünlük sağlamayı amaçlıyor. Yine bu araç, kendiyle aynı ya da farklı tasarımlara sahip olan insanlı veya insansız deniz araçlarıyla birlikte kullanılabilecek.

Bu arada SİDA, iki farklı kontrol mekanizmasına sahip olarak tasarlanıyor. Yani Türk donanması, bu aracı uzaktan kontrolle yönetebileceği gibi otonom olarak da kullanabilecek. Yapay zeka teknolojileriyle de donatılacak deniz aracı, dosta güven, düşmana ise korku verecek gibi görünüyor. Muhtemelen dünya, birkaç yıl sonra Türkiye'nin SİHA'larının yanı sıra SİDA'larını da konuşmaya başlayacak.