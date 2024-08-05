Instagram'ın yasaklanması sonrası VPN uygulamalarının yaygınlaşması, Türkiye'de Pornhub kullanımında patlama yaşanmasını sağladı. Platformun Google'da aranma endeksi, yıllık bazda iki katına çıktı.

Hükûmet, geçtiğimiz günlerde aldığı bir karar ile dünyanın en popüler sosyal ağlarından Instagram'ı Türkiye genelinde yasakladı. BTK tarafından alınan bir karar ile platforma erişim engeli getirildi. Tabii bu engeli aşmanın, oldukça basit bir yolu vardı. O yol, VPN kullanmaktı.

Instagram'a erişim engeli getirilmesi ile Türkiye'deki milyonlarca internet kullanıcısı, VPN kullanmaya başladı. Bu durum, Instagram dahil olmak üzere tüm yasaklı sitelere giriş yapılmasını sağladı. İlginç bir şekilde VPN kullanımının en çok fayda sağladığı platformlardan bir tanesi de Pornhub oldu. Dünyanın en popüler yetişkin içerik platformlarından Pornhub, Türkiye'de büyük ilgi görmeye başladı.

Pornhub'ın Türkiye'den aldığı trafik patlama yaptı

En popüler arama motoru Google'ın Trends hizmetine girdiğiniz zaman arama terimlerinin hacimlerine ilişkin veriler bulabiliyorsunuz. İşte buraya girip Pornhub'ı kontrol ettiğimizde vatandaşların Pornhub aramalarında adeta patlama yaşandığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl bu zamanlar 50 seviyesinde olan endeks değeri, an itibarıyla 100'e çıkmış durumda. Yani ülkemizdeki internet kullanıcıları, Instagram yasağı nedeniyle yükledikleri VPN uygulamalarını Pornhub için de kullanmaya başladılar.

2 Ağustos Cuma günü itibarıyla erişime kapatılan Instagram'ın ülkemizdeki akıbeti henüz belli değil. Platform, erişim engeli yaşamaya devam ediyor ancak haberimizin başında da belirtmiş olduğumuz gibi VPN uygulamaları, platforma erişmeyi mümkün kılıyor. Bakalım önümüzdeki günler, Instagram için neler getirecek...