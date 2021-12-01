Türkiye’yi Esir Alan Lodos Fırtınasının Bilançosu Açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki gündür Türkiye’nin batı kıyılarında kaosa neden olan lodos fırtınasının bilançosunu açıkladı. Buna göre 5 vatandaş, fırtına nedeniyle hayatını kaybetti.

Ardımızda bıraktığımız iki gün, Türkiye’nin batı kıyılarındaki iller için fazlasıyla zorlu geçti. Bu yıl, daha önce alışık olmadığımız boyutta gördüğümüz lodos fırtınası, İstanbul başta olmak üzere özellikle Marmara Denizi kıyısındaki illerde maddi hasara, yaralanmalara ve en kötüsü can kayıplarına yol açtı.

İşte batı kesiminde etkili olan ve ağaçları kökünden söken, çatıların uçmasına neden olan ve eğitimin de kısa süreliğine ara verilmesine yol açan lodos fırtınasının bilançosu, gece saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda fırtınada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Afet bölgelerinde ekipler görevlendirildi:

Açıklamanın devamına fırtınanın etkili olduğu afet bölgelerinde 28 adet ambulans, 3 UMKE Timi ve 99 sağlık personeli görevlendirildiği belirtildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklaması burada sonlanırken fırtınanın neden olduğu zarar hakkında bir açıklama da dün AFAD İstanbul İl Müdürü tarafından paylaşılmıştı. Buna göre yalnızca İstanbul’da 528 çatı uçtu, 829 ağaç devrildi, 39 araç hasar gördü, 44 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi, 12 istinat duvarı ve yol çöktü. Fırtına boyunca toplam 1.262 olaya müdahale edildi.

Bunların yanı sıra fırtına boyunca kıyı bölgelerinden gelen görüntüler, tırların devrildiğini, gemilerin karaya oturduğunu, birçok deniz kıyısında yer alan konut ve işyerinin camlarının patladığını ve balıkçı teknelerinin battığını gösteriyordu. Fırtına, dün akşam saatleri itibarıyla etkisini yitirdi. Fırtına esnasında gelen bazı şok edici görüntüler şu şekildeydi: