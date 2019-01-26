Türkiye Tarihinin Belki de En İyi Dizisi: Kurtlar Vadisi

Belki de Türk dizi tarihinin en önemli, en kayda değer yapımını sizlerle masaya yatırıyoruz.

Türkiye'nin dizi tarihine adını altın harflerle yazdırmış çok yapım var: Avrupa Yakası, EZEL, İkinci Bahar... Gerçekten sektöre kafayı takmış, 'aslında bizden de sağlam işler çıkar' diyenler için bu birkaç eser en unutulmaz olanlardan.

Ancak Kurtlar Vadisi, bugün bir kesimin alay konusu olacak kadar saçma işlere imza atmış olsa da "1-97" rakamını unutturmayacaktır. Nitekim Kurtlar Vadisi, tam 97 bölüm boyunca sadece ülkemiz için değil dünya tarihi için bile inanılmaz diyaloglara, sahnelere, metinlere adını yazdırmıştır.

Ali Candan diye bir genç vardır. Yurtdışında, Türkiye için çeşitli görevlere girip çıkmış, 'pis' işlere de imza atmıştır. Bir gün üssü, KGT ajanı ve departmanın başkanı Aslan Akbey kendisini yurtdışından çağırıp der ki: "Sevdiklerini ve varlığını unutacaksın. Bambaşka biri olarak hayatına devam edeceksin. Sen artık kimsesi olmayan bir mafya babasısın!"

Ali'nin adı artık Polat'tır. Sevdiği kadın, ailesi, sevdiği herkes onu ölü bilecektir. Yüzü değişecek, tarihi değişecek, olduğu kişiyi unutacaktır. O ise sevdiklerinden uzak kalamasa da bu role bürünmek zorundadır.

"Vatanı sevmek, kalan her şeyi daha az sevmektir."

Süleyman Çakır isimli, dönemin en büyük babalarından biriyle dost olmak zorundadır. Alemde yükselme fırsatı Çakır'dır çünkü. Nitekim ikisi de deli, ikisi de gözü kara ve ikisi de acımasızdır.

Sonraki süreçte Polat ve Çakır'ın hikayesi unutulmaz bir hal alır. Bu iki arkadaşın yolları çok ama çok erken ayrılacaktır. Polat ve Çakır'ın beraber rol alacağı bölümler görece erken bitecek olsa da seyirci onları çok sevmiştir.

Öyle ki Oktay Kaynarca'nın anlaştığı bölüm sayısını fazlasıyla aşmış olması ve diziden gidişi o kadar keskin ve üzücü olmuştur ki senaristler, Polat Alemdar'a bir toplu katliam senaryosu yazmıştır. Süleyman Çakır'ın ölümüne sebep olan herkes tek tek nefes almayı bıracaktır.







Bilemiyoruz, belki şu ana kadar Kurtlar Vadisi'ne duyduğumuz heyecanı yansıtamadık sizlere. Ama yaşınız ne olursa olsun, bu diziye bir göz atmayı ihmal etmeyin. Burada anlatamadığımız, bir radyo yayınından 'Bizde de Efe'lik vardır' sözü dahi bu dizinin ne kadar mükemmel olduğunu size gösterecek.



Yaşınız ne olursa olsun dizi izlemeyi seviyorsanız, Kurtlar Vadisi'ni es geçmeyin. 97 bölümün sizi pişman etmeyeceğine emin olabilirsiniz.