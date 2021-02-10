Türkiye Uzay Ajansı'nın Yeni Logosu Belli Oldu

Türkiye Uzay Ajansı, bugün açıklanan Milli Uzay Programı ile birlikte yeni logosunu da tanıttı. Bununla birlikte yeni logonun hikayesi de açıklandı.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşen "Milli Uzay Programı" tanıtımı, Türkiye'nin önümüzdeki 10 senede uzay alanında gerçekleştireceği atılımları görmemizi sağladı. Bu tarihi günde Türkiye'nin hedefleri listelendi. Hedefler arasında 2023'ün sonunda kendi milli ve özgün hibrit roketimizi ateşleyip Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştirmek de bulunuyor.

Bu tarihi günle birlikte Türkiye Uzay Ajansı'nın logosu da değişti. TUA'nın logosu ilk kez görücüye çıkarken kurumun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda logonun hikayesiyle ilgili açıklamalar da yapıldı.

TUA'nın yeni logosuyla ilgili yaptığı açıklama:

"TUA logosu, bilinmeze, evrenin derinliklerine uzanan kesintisiz, kararlı bir hareketi simgeler. Bu hareketin karakteri Batı tipografisinin fonksiyonel okunaklılığından, Doğu'nun kadim kültürünün tek nefeste okunan kaligrafisine uzanır. Dev bir roketin gövdesinden küçük bir yaka rozetine kadar farklı ölçek ve uygulamalarda okunaklılığını, işaret özelliğini kaybetmemesi için tasarlanan harfler birbirine eklemlenirken ortaya çıkan resmin içindeki 'yıldız' imgesi gökyüzündeki al bayrağımızı temsil ediyor. İşte bu güzel logo Türkiye'nin uzaydaki yeni başarılarının imzası olacak."

TUA'nın yeni logosuna sosyal medyadan gelen tepkiler

Türkiye Uzay Ajansı'nın yeni logosunun paylaşılmasının ardından sosyal medyadan da yorumlar gelmeye başladı. Genel olarak beğenilen yeni logoyla ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekilde: