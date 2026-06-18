Volvo Türkiye, ülkemizdeki belli otomobillere Google'ın yapay zekâ asistanı Gemini'ı getirmeye başladı.

Yapay zekâ teknolojilerinin hayatımızın her alanında olduğu gibi otomobillere de entegre olmaya başladığını görmüştük. Şimdi ise bu kapsamda Türkiye’deki Volvo otomobil sahiplerini çok sevindirecek bir gelişme yaşandı.

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Volvo Türkiye, Google’ın yapay zekâ asistanı Gemini’ı Türkiye’deki kullanıcıları için sunmaya başladı. Google hizmetleri entegreli belli model ve üstü araçlar için kademeli olarak Gemini’ın gelmeye başladığını göreceğiz.

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2022 ve sonrası Google altyapılı Volvo modellere gelmeye başladı

Gelen bilgilere göre Gemini entegrasyonu, 2022 ve sonrasında sunulan ve Google altyapısı ile birlikte gelen Türkiye genelindeki Volvo araçlar için sunuluyor. Bu entegrasyon ile Gemini, sürücülerin yolda asistanı hâline gelecek ve onların ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Google Gemini ile kullanıcılar, konuşarak yardım alma, ses ile seyahat planları oluşturma, mesajları özetleme, müzik tercihleri, ruh hâline göre müzik ve medya kişiselleştirmeleri, yol üzerindeki mekânlar hakkında detaylı bilgi alma gibi birçok farklı işlevden yararlanabilecek.