Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Türkiye'deki Volvo Otomobillere Google Gemini Geldi!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Volvo Türkiye, ülkemizdeki belli otomobillere Google'ın yapay zekâ asistanı Gemini'ı getirmeye başladı.

Türkiye'deki Volvo Otomobillere Google Gemini Geldi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ teknolojilerinin hayatımızın her alanında olduğu gibi otomobillere de entegre olmaya başladığını görmüştük. Şimdi ise bu kapsamda Türkiye’deki Volvo otomobil sahiplerini çok sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Haziran 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yeni Clio’da Kampanyalı Fiyat Var

Haziran 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yeni Clio’da Kampanyalı Fiyat Var

Apple'ın Yeni Yapay Zekâ Modelinin "Gemini"ya Dair Hiçbir Şey İçermediği Açıklandı

Apple'ın Yeni Yapay Zekâ Modelinin "Gemini"ya Dair Hiçbir Şey İçermediği Açıklandı

Haziran 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Üretimi Bitecek Egea'da 110 Bin TL İndirim Var

Haziran 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Üretimi Bitecek Egea'da 110 Bin TL İndirim Var

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Volvo Türkiye, Google’ın yapay zekâ asistanı Gemini’ı Türkiye’deki kullanıcıları için sunmaya başladı. Google hizmetleri entegreli belli model ve üstü araçlar için kademeli olarak Gemini’ın gelmeye başladığını göreceğiz.

İçerikten Görseller

Türkiye'deki Volvo Otomobillere Google Gemini Geldi!
gemini

2022 ve sonrası Google altyapılı Volvo modellere gelmeye başladı

gemini

Gelen bilgilere göre Gemini entegrasyonu, 2022 ve sonrasında sunulan ve Google altyapısı ile birlikte gelen Türkiye genelindeki Volvo araçlar için sunuluyor. Bu entegrasyon ile Gemini, sürücülerin yolda asistanı hâline gelecek ve onların ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Google Gemini ile kullanıcılar, konuşarak yardım alma, ses ile seyahat planları oluşturma, mesajları özetleme, müzik tercihleri, ruh hâline göre müzik ve medya kişiselleştirmeleri, yol üzerindeki mekânlar hakkında detaylı bilgi alma gibi birçok farklı işlevden yararlanabilecek.

Sana Özel Sıfır Faizli Avantajlar!

Sana Özel Sıfır Faizli Avantajlar!

Otokoç'ta Fiat otomobillerde size özel sıfır faiz avantajlarını öğrenmek için tıklayın!

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Türkiye'deki BYD Sahiplerinden Fabrika Açıklamasının Ardından Manifesto: 'Yüzümüze Nasıl Bakacaksınız?'

Türkiye'deki BYD Sahiplerinden Fabrika Açıklamasının Ardından Manifesto: 'Yüzümüze Nasıl Bakacaksınız?'

BYD'nin Fabrikadan Vazgeçmesi Sonrası Bakanlık Devreye Girdi: Milyar Dolarlık Fatura Kapıda!

BYD'nin Fabrikadan Vazgeçmesi Sonrası Bakanlık Devreye Girdi: Milyar Dolarlık Fatura Kapıda!

Bursa'da Üretilecek Renault Boreal'in Türkiye Fiyatları Açıklandı!

Bursa'da Üretilecek Renault Boreal'in Türkiye Fiyatları Açıklandı!

Zincir Motor mu Kayışlı Motor mu Daha İyi ve Sağlam? İkisinde de Nelere Dikkat Etmeli?

Zincir Motor mu Kayışlı Motor mu Daha İyi ve Sağlam? İkisinde de Nelere Dikkat Etmeli?

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Haziran 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yeni Clio’da Kampanyalı Fiyat Var

Haziran 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yeni Clio’da Kampanyalı Fiyat Var

Haziran 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Üretimi Bitecek Egea'da 110 Bin TL İndirim Var

Haziran 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Üretimi Bitecek Egea'da 110 Bin TL İndirim Var

Togg T10F'in Merakla Beklenen Özelliği Geldi: V2L Teknolojisi Nedir, Nasıl Çalışır?

Togg T10F'in Merakla Beklenen Özelliği Geldi: V2L Teknolojisi Nedir, Nasıl Çalışır?

Araba Gemini Volvo

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Zincir Motor mu Kayışlı Motor mu Daha İyi ve Sağlam? İkisinde de Nelere Dikkat Etmeli?

Zincir Motor mu Kayışlı Motor mu Daha İyi ve Sağlam? İkisinde de Nelere Dikkat Etmeli?

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!

Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!

iPhone 18'in Gelecek Yıla Erteleneceğine Dair İddialar Kesinleşti (Standart Model İçin 2027'yi Bekleyeceğiz)

iPhone 18'in Gelecek Yıla Erteleneceğine Dair İddialar Kesinleşti (Standart Model İçin 2027'yi Bekleyeceğiz)

Haziran 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yeni Clio’da Kampanyalı Fiyat Var

Haziran 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yeni Clio’da Kampanyalı Fiyat Var

Haziran 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Üretimi Bitecek Egea'da 110 Bin TL İndirim Var

Haziran 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Üretimi Bitecek Egea'da 110 Bin TL İndirim Var

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com