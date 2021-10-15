Türkiye Yapay Zekâ Haftası’na Sayılı Günler Kaldı

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Türkiye Yapay Zekâ Haftası’nda katılımcıların neler yapabileceğini ve 5 gün sürecek etkinlikte katılımcıları nelerin beklediğini sizlere aktardık.

Yapay zekâ, günümüzde hayatın pek çok alanında karşımıza çıkıyor ve önemini belli ediyor. Otomasyon makinalardan cep telefonlarına kadar hemen hemen her şeyde kullanılan yapay zekâ, son dönemlerde ülkemizde de hak ettiği ilgiyi görmeye başladı.

Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Türkiye Yapay Zekâ Haftası (TR AI WEEK 2021) ise bu ilgiyi arttırmak ve yapay zeka ile ilgilenen insanlara yardımcı olmak amacıyla düzenlenecek.

Etkinlikte neler olacak:

Türkiye Yapay Zekâ Haftası’nda Türk ve yabancı uzmanlar ve yapay zekâ alanından liderler isimler konuşmalar yapacak. Türkiye’de yapay zekayı en etkili biçimde kullanan firmalardan da üst düzey temsilciler yine bu etkinlikte yer alacak. 5 gün sürecek etkinlik boyunca eğitimden bankacılığa, enerjiden perakendeciliğe kadar birçok alanda yapay zekanın uygulamalı örnekleri gösterilecek.

Geçen sene 50 binden fazla kişinin takip ettiği Yapay Zekâ Haftası, bu yıl da pandemi sebebiyle online olarak yapılacak ve bu yıl birçok şirketin ve ‘start-up’ın online stantları bulunacak. Katılımcılar bu stantlarda şirketlerin yapay zekâ teknolojileri hakkında bilgi edinip yetkililerle iletişime geçme imkânı bulacak.

Online eğitimler verilecek

5 gün sürecek etkinlik boyunca Turkcell, Amazon ve Microsoft gibi şirketlerin yetkilileri tarafından katılımcılara yapay zekâ eğitimi de verilecek. Verilen eğitimin ardından katılımcılara ve eğitimlere katılanlara sertifikalar verilecek.

Türkiye Yapay Zekâ Haftası hakkında detaylı bilgilere ve etkinlik boyunca verilecek eğitimler hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.