Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 Ödülü İçin Finale Kalan Otomobiller Açıklandı

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından verilen Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 ödülü için finale kalan otomobiller açıklandı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünya çapında olduğu gibi Türkiye’de de her yıl düzenli olarak otomobillere yönelik ödüller dağıtılıyordu. Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından gerçekleştirilen Türkiye’de Yılın Otomobili Ödülü de bunların en prestijlisiydi.

Yakın zamanda Türkiye’de Yılın Otomobili 2026 ödülü için yarışacak 33 adayın belli olduğunu görmüştük. Şimdi ise bu araçlar arasından finalistler seçildi. Toplamda 7 otomobil finale kalmayı başardı. Bu modeller, haziran ayındaki bir törende verilecek ödülü almak için yarışacak.

İçerikten Görseller

cla
tgo

Türkiye’de Yılın Otomobili 2026 finalistleri

cla

  • Mercedes-Benz CLA
  • BMW iX3
  • BYD Sealion 7
  • Citroen C5 Aircross
  • Hyundai Inster
  • Renault Clio
  • Togg T10F

Her biri birbirinden iddialı 7 finalistin yarışacağını görüyoruz. Kazanan, Otomotiv Gazetecileri Derneği üyesi olan uzman otomobil gazeteciler tarafından gerçekleştirilecek testler ve puanlamalar sonucunda gerçekleştirilecek son oylamayla belirlenecek. Haziran ayında da bir tören gerçekleştirilip kazanan açıklanacak.

tgo

Yılın Otomobili ödülüne ek olarak ayrıca **““Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovasyonu”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın Premium Otomobili” **gibi farklı kategorilerden de ödüller verilecek. Geçen yıl, ana ödülü BYD Seal U’nun kazandığını görmüştük. Peki bu yıl sizce kazanan kim olacak?

Araba Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com