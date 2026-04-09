Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 Ödülü İçin Finale Kalan Otomobiller Açıklandı

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından verilen Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 ödülü için finale kalan otomobiller açıklandı.

Dünya çapında olduğu gibi Türkiye’de de her yıl düzenli olarak otomobillere yönelik ödüller dağıtılıyordu. Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından gerçekleştirilen Türkiye’de Yılın Otomobili Ödülü de bunların en prestijlisiydi.

Yakın zamanda Türkiye’de Yılın Otomobili 2026 ödülü için yarışacak 33 adayın belli olduğunu görmüştük. Şimdi ise bu araçlar arasından finalistler seçildi. Toplamda 7 otomobil finale kalmayı başardı. Bu modeller, haziran ayındaki bir törende verilecek ödülü almak için yarışacak.

Türkiye’de Yılın Otomobili 2026 finalistleri

Mercedes-Benz CLA

BMW iX3

BYD Sealion 7

Citroen C5 Aircross

Hyundai Inster

Renault Clio

Togg T10F

Her biri birbirinden iddialı 7 finalistin yarışacağını görüyoruz. Kazanan, Otomotiv Gazetecileri Derneği üyesi olan uzman otomobil gazeteciler tarafından gerçekleştirilecek testler ve puanlamalar sonucunda gerçekleştirilecek son oylamayla belirlenecek. Haziran ayında da bir tören gerçekleştirilip kazanan açıklanacak.

Yılın Otomobili ödülüne ek olarak ayrıca **““Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovasyonu”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın Premium Otomobili” **gibi farklı kategorilerden de ödüller verilecek. Geçen yıl, ana ödülü BYD Seal U’nun kazandığını görmüştük. Peki bu yıl sizce kazanan kim olacak?