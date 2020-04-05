Son zamanlarda pek çok farklı skandalla anılan video konferans uygulaması Zoom, ABD genelindeki okullarda tek tek yasaklanmaya başlandı. Ülkemizde de popülerliği bir hayli artan uygulamanın geleceği merak konusu.

Koronavirüs salgınının ardından insanların evlerine hapsolmasıyla popülerliğini artıran çevrimiçi konferans uygulaması Zoom, son birkaç haftadır güvenlik ve gizlilik açıklarıyla eleştiri oklarının hedefi hâline gelmişti. Ülkemizdeki uzaktan canlı eğitim sürecinde de büyük bir rol oynayan popüler yazılım, güvenlik konusundaki bu endişeler nedeniyle ABD genelindeki okullarda yasaklanmaya başlandı.

New York Şehri Eğitim Dairesi Başkanı Richard Carranza, okul müdürlüklerine gönderilen e-postalarda “mümkün olan en kısa sürede Zoom’u kullanmayı bırakmaları” gerektiğini bildirdi. Üstelik Zoom’a karşı başlatılan bu yasaklamalar, yalnızca New York genelindeki okulları kapsamıyor. Bu noktada ülke genelindeki pek çok okul, çevrimiçi konferans uygulamasını yasaklamak için harekete geçmiş durumda.

Zoom’a alternatif olarak Microsoft Teams:

İnsanların çevrimi ortamda toplantılar, iş görüşmeleri veya canlı ders sınıfları oluşturabileceği Zoom’un yasaklanması büyük bir boşluğu da beraberinde getiriyor. Bu boşluğu doldurmak için de eğitimciler, Zoom’a alternatif olacak bir diğer çevrimiçi görüşme yazılımı olan Microsoft Teams’i kullanmayı planlıyorlar.

Konu hakkında Washington Post’a konuşan NYC Eğitim Dairesi Sözcüsü Danielle Filson, çalışanları ve öğrencileri uygun güvenlik önlemleriyle aynı yeteneklere sahip Microsoft Teams gibi farklı platformlara geçiş konusunda destekleyeceklerini söyledi.

Zoom, son birkaç haftada pek çok farklı skandala karıştı:

Dünya genelinde karantinaların devam etmesiyle günlük kullanıcı sayısı 10 milyondan 200 milyona kadar çıkan Zoom, ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Ancak ne yazık ki Zoom, son birkaç haftadır sürekli skandal haberlerle gündeme geliyor. Bu noktada şirket, yalnızca birkaç hafta içerisinde adının karıştığı skandallarla SpaceX gibi firmalarda yasaklanmıştı.

Zoom, her ne kadar yeni güvenlik önlemleri getireceğini açıklasa da kullanıcıların güvenini kaybetmiş durumda. Ülkemizde de kullanılan video konferans uygulamasının geleceğinin nasıl olacağıysa merak konusu. Bu süreçte herhangi bir gelişme yaşanırsa sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.