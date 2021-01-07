Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, bir aydır uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının ne zaman kalkabileceğini açıkladı. Kısıtlamaların kalkması için aşılama sürecinin başlaması gerektiğini ifade eden İlhan, 15 Şubat sonrasında rahatlama olabileceğini belirtti.

2020 yılında hemen herkesi derinden sarsan koronavirüs salgınının etkisi, 2021 yılında da etkisini kaybetmeden devam ediyor. Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de uygulanan kısıtlamalarla birlikte salgının yayılma hızının düşürülmesi amaçlanıyor. Bu amaçla da bir süredir hafta içi her gün 21:00-05:00 saatleri ile cumadan pazartesi sabahına kadar kısıtlama uygulanıyor fakat bu uygulama, önümüzdeki birkaç aylık süre içerisinde kalkabilir.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kısıtlamaların ne zaman kalkabileceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Sokak kısıtlamalarının salgına karşı verilen mücadelede önemli bir etken olduğunu ifade eden İlhan, kısıtlamalar sayesinde bir aydaki hasta sayısının 7 bin seviyesinden 1.500 civarına düştüğünü söyledi. Bilim Kurulu üyesi, kısıtlamaların ortadan kalkması için de şubat ayını işaret etti.

"Kısıtlamalar, 15 Şubat sonrası kaldırılabilir"

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan tarafından yapılan açıklamalara göre kısıtlamaların kalkması için aşılama sürecinin başlaması gerekiyor. Bu bağlamda aşılama takviminin net olmadığını ancak 15 Ocak tarihinde başlayabileceğini ifade eden profesör, kısıtlamaların da 15 Şubat'tan sonra kaldırılabileceğini söyledi. Ancak bu bir aylık süreçte neler yaşayacağımız da çok önemli.

Bilim Kurulu üyesine göre kısıtlamalar, her şeyden önce vaka sayısını azaltıyor. Vaka sayısının azalmasıyla birlikte 1 hafta 10 güne kadar da hasta sayısının azaldığını vurgulayan İlhan, akabinde 15-20 gün içinde de ağır hasta sayısının azaldığını, bu azalmanın yaşanmaya başlamasındaki 15 günlük süreçte de can kayıplarında düşüşler olmaya başladığını söylüyor. İşte kısıtlamaların kalkması için son bir ayda yaşanan vaka ve hasta sayısındaki düşüşün, bir süre daha devam etmesi gerekiyor.

Okullar ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği kesimlerden bir tanesi de okullar oldu. Öğrenciler, oldukça uzun bir süredir okullarından uzaktalar. Her ne kadar geçtiğimiz aylarda kademeli açılma yaşanmış olsa da bu durum, ne yazık ki sürdürülebilir olmadı. Yaptığı açıklamalarda bu konuya da değinen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, okulların açılması için en önemli şeyin, hasta sayısının binin altına düşmesi olduğunu söylüyor.

Yetkililerin son açıklamalarına göre okullar, çok büyük bir ihtimalle 15 Şubat'ta açılacak. Bu tarihin bir öngörü olduğunu ifade eden İlhan, tıpkı geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bir süre daha kademeli açılışlar olabileceğini, çocuğun okula gidip gitmeyeceğine velilerin karar verebileceğini söylüyor. Bilim Kurulu üyesinin açıklamalarına göre 15 Şubat, Türkiye için kritik bir önem arz edecek.