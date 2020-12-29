İstanbul'da jandarma ekipleri, 13 kişilik Suriyeli bir hacker grubunu yakaladı. Forex ve borsa şirketlerini hedef alan Suriyeliler, bugüne dek 30 milyon TL civarında haksız kazanç elde etmişlerdi. Suriyeli hackerların korkularından sahiplenmedikleri bu para ise hazineye aktarıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, oldukça garip bir operasyona imza attı. Türkiye'ye mülteci olarak gelip, burada suç şebekesi haline gelen 13 kişilik hacker grubunu yakalamak için harekete geçen kolluk kuvvetleri, Suriyeli bilgisayar korsanlarını yakaladılar. Ancak ilginç olan, bilgisayar korsanlarının korkuları nedeniyle yaptıklarıydı.

Suriyeli bilgisayar korsanları, forex ve borsa şirketlerini hedef alıyorlardı. Buldukları güvenlik açıklarından faydalanan hackerlar, hesaplarına devasa paralar aktarıyor, bir şekilde de gizlenmeyi başarıyorlardı. Yapılan operasyonlarda yakalanan suç örgütü, yakalandıkları yerde ele geçirilen 30 milyon TL civarındaki döviz ve altınları, korktukları için sahiplenmediler.

"Haberimiz yok, bize ait değil"

Suriyeli bilgisayar korsanları, sistemlerine eriştikleri şirketleri tehdit ve şantajla köşeye sıkıştırıyor, ekstra kazanç sağlıyordu. Ayrıca Türkiye'deki mültecilere ulaşarak onlar adına hesap açan bilgisayar korsanları, bu sayede de kendilerini gizlemiş olduklarını sanıyorlardı. Üstelik görüşmelerin tamamını Arapça yapan suç örgütü, bu sayede de anlaşılmayacaklarını düşünüyorlardı. Ancak Türk kolluk kuvvetleri, bilgisayar korsanlarının foyasını ortaya çıkarmayı başardılar.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları aramalarda 1 milyon 850 bin euro, 1 milyon 200 bin dolar ve kilolarca altın ele geçirdiler. Jandarmanın sorusu üzerine bugüne kadarki kazançlarından vazgeçen bilgisayar korsanları, 30 milyon TL civarındaki paradan haberdar olmadıklarını söylediler. İşlenen siber suçlarda kaç kişinin mağdur olduğunun bilinmemesi, bilgisayar korsanlarının da bu parayı sahiplenmemesi üzerine kolluk kuvvetleri, paranın hazineye aktarılacağını açıkladılar.