Tüylerimizin Neden Hala Diken Diken Olduğu Ortaya Çıktı

Yeni bir araştırma, soğuktan korunmaya yardımcı olmadığı halde tüylerimizin neden diken diken olmaya devam ettiğini ortaya çıkardı. Buna göre tüyler, diken diken olarak kök hücrelerinin yeni kıl oluşumu başlatmasını sağlıyor.

Üşüdüğünüzde ya da ürperdiğinizde tüylerinizin neden diken diken olduğunu hiç düşündünüz mü? Düşündüyseniz bu konuda kesinlikle yalnız olmadığınızı söyleyebiliriz. Zira İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi Charles Darwin dahi bedenimizin verdiği bu kontrolsüz tepkinin nedenini merak etmişti.

Aslına bakacak olursak aşırı soğuk gibi durumdalar tüylerin diken diken olması, hayvanlarda da görülen bir durum ve canlının kürkünü kalınlaştırarak soğuktan korunmasını sağlıyor. Bununla birlikte modern insanların soğuktan korunmak için tüylerini kabartma ihtiyacı bulunmuyor. O halde neden tüylerimiz diken diken oluyor?

Tüylerimiz, yalnızca soğuğa karşı bir tepki olarak 'diken diken' olmuyor

Harvard Üniversitesi’nden bilim insanlarının gerçekleştirmiş oldukları yeni bir çalışma, tüylerimizin neden hala diken diken olduğuna bilimsel açıklama getirdi. Araştırmaya göre tüylerin diken diken olmasına neden olan hücre tipleri, bu reaksiyonu yalnızca soğuğa karşı bir tepki olarak değil, aynı zamanda kök hücrelerin yenilenmesi için de gösteriyor.

Kasılarak tüyleri ‘diken diken’ dediğimiz hale getiren kaslar, sempatik sinirin kıl kökündeki kök hücrelere bağlanmasını mümkün kılıyor. Tüyler, diken diken olarak pek işlevsel olmasa da soğuğa karşı bir tepki gösterirken; aynı zamanda kaslar da kök hücreleri faaliyete geçirerek yeni kıl oluşumunu başlatıyor.

Bilim insanları, tüylerin diken diken olmasının kıl kökü ile kılı yenileyen kök hücrelerin düzenlenmesi konusundaki faydasına dair bulguları, fareler üzerinde gerçekleştirdikleri incelemelerden elde ettiler. Bilim insanlarına göre bulgular, farklı hücre tiplerinin dış ortamdaki değişikliklere verdikleri tepkilerin anlaşılması konusunda büyük önem taşıyor.