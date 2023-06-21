Twitch, "içerik sınıflandırma etiketleri" ismini verdiği yeni bir özelliği kullanıma sundu. Özellik, yayıncıların içeriklerine bazı konularda (cinsel temalar, şiddet gibi) etiketler ekleyerek izleyicileri bilgilendirmesini sağlıyor.

Dünyanın en popüler canlı yayın platformu Twitch, güvenlik konusunda adımlar atmaya devam ediyor. Platform, şimdi ise “içerik sınıflandırma etiketleri” ismini verdiği bir özelliğin geldiğini açıkladı.

Bu özellik, aslında ilk kez geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Dün ise resmi siteden paylaşılan bir blog gönderisinde detaylandırıldı. Kullanıma sunulan yeni etiketler, açıklayıcı olmaları sayesinde yayıncıların izleyenlerin içeriklerde neler görebileceği konusunda daha spesifik olmasını sağlayacak.

Yayıncılar, doğru etiketleri kullanmadıklarında uyarılacak

Twitch’in açıklamalarına göre içerik sınıflandırma etiketleri, yayın öncesi veya sırasında istenildiği zaman eklenip çıkarılabilen daha spesifik etiketleri kapsayan bir araç. Yetişkin içeriği bildiriminin yerini alan bu özellikle yayıncılar, artık yayınlarının aşağıdaki özelliklere sahip olup olmadığını işaretleyebilecek:

Yetişkinlere yönelik oyun

Cinsel temalar

Uyuşturucu, zararlı madde ve aşırı tütün kullanımı

Şiddet, kan, vahşet tasvirleri

Aşırı argo ve küfür

Kumar

Platform ayrıca, topluluk ilkelerinde bir değişiklik yapmadığına da vurgu yapıyor. Buna göre gelen şey, izin verilen belli içerik türlerinin etiketlenmesi gerektiğine dair kurallar. Doğru içerik etiketi kullanılmadığında yayıncının e-posta yoluyla uyarılacağını ve yayına doğru etiketin ekleneceğini belirtelim.

Twitch, doğru etiketleme yapmayan yayıncıları askıya alınmayacağını söylüyor. Ancak uyarıların çok fazla olması durumunda, kanalların birkaç gün, hatta birkaç hafta kilitlenebileceğini de ekliyor. İzleyiciler de doğru etiketin kullanılmadığını düşündüğünde yayını şikâyet edebilecek.

Yayıncılar, “Yayın Yöneticisi”nde yer alan “Yayın bilgisini düzenle” bölümü üzerinden yeni etiketleri kullanabilecek.