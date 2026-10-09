604 Beygirlik Tamamen Elektrikli BMW iX3 M60 xDrive Tanıtıldı

BMW, ikinci nesil iX3 ailesinin en güçlü üyesi iX3 M60 xDrive’ı resmen tanıttı. 603 beygir güç üreten elektrikli canavar, 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,9 saniyede ulaşıyor.

BMW, elektrikli SUV pazarındaki rekabette vites yükseltmeye devam ediyor. Bu kapsamda dün yeni iX4 modelinin tanıtıldığını görmüştük. Ancak şirketin yaptığı tek duyuru o otomobille sınırlı değildi. Aynı zamanda ikinci nesil iX3 ailesinin yüksek performans odaklı yeni versiyonu iX3 M60 xDrive’ı da tanıttı.

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Aracın en dikkat çekici yanı ise tam manasıyla safkan bir M modeli kabul edilmemesine rağmen sunduğu dudak uçuklatan teknik değerler. Hem performansı hem tasarımıyla dikkat çekmeyi başaracak.

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Karşınızda yeni BMW iX3 M60 xDrive

Standart iX3 modellerinde olduğu gibi 112,2 kWh kapasiteli devasa bir batarya paketine sahip olan araç, ön ve arka akslarında yer alan iki adet elektrik motorundan güç alıyor. BMW mühendisleri bu modelde özellikle arka motora odaklanmış. Yenilenen stator ve çok daha güçlü bir invertör ile donatılan arka motor sayesinde iX3 M60 xDrive, toplamda 603 beygir güç ve 874 Nm tork üretebiliyor. Bu devasa güç, elektrikli SUV’un 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 3,9 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Bu ivmelenme süresi, aracın arkadan itişli bir BMW M3 modelinden bile daha hızlı hareket ettiği anlamına geliyor. Maksimum hızı ise 240 km/s.

Otomobilin sunduğu tek yenilik sadece düz hat hızı ve yüksek beygir gücü değil. BMW, iX3 M60 xDrive’ın viraj kabiliyetini ve yol tutuş dinamiklerini bir üst seviyeye taşımak adına altyapıda kapsamlı güncellemeler gerçekleştirdi. Araçta markanın "Heart of Joy" adını verdiği merkezi kontrol bilgisayarı ile yeni "BMW M Dynamic Performance Control" sürüş yönetim sistemi birlikte görev yapıyor. Bunun yanında standart olarak sunulan Adaptive M Süspansiyon sistemi ve elektronik kontrollü amortisörler, sürüş moduna göre sertliği ve tepkileri otomatik olarak ayarlıyor.

Şarj tarafında ise platformun tüm imkanları cömertçe sunulmuş. iX3 M60 xDrive, diğer iX3 kardeşleri gibi 400 kW’a kadar DC hızlı şarj desteği sağlıyor. Ev tipi veya AC istasyonlarda ise 15.4 kW şarj hızı elde edilebiliyor. İlginç bir şekilde BMW, aracın menzil değerini ve bataryanın yüzde kaçtan kaça ne kadar sürede dolduğunu henüz resmî olarak açıklamadı.

Performans tarafındaki büyük değişimlere kıyasla aracın dış tasarımı standart iX3 çizgilerini korumaya devam ediyor. bakışta göze çarpan en büyük fark, ikonik böbrek ızgaralarının her iki yanında yer alan özel ışık elemanları ve isteğe bağlı olarak sunulan sarı renkli gündüz farları. Araçta standart olarak 21 inç M jantlar yer alırken, opsiyon listesinde farklı tasarımlarda 21 ve 22 inç jant seçenekleri de sunuluyor.