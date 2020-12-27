Twitch dünyasının en ünlü isimlerinden birisi olan Pokimane, Noel hediyelerini açtığı yayında fazlasıyla ilginç bir durumla karşılaştı. Bir takipçisi yayıncıya kendi bilgilerinin yer aldığı bir "Erkek Arkadaş CV'si" göndermişti.

Hristiyanlıkta İsa'nın doğumunun kutlandığı 25 Aralık günü (Noel) kapsamında yıllardır kişiler birbirlerine hediye gönderirler. Günümüzde internet dünyasının tanıdığı onlarca isim, yılın bu zamanı takipçilerinden de hediye alırlar. Ünlü isimler hediyeleri açtıkları anı takipçileriyle de paylaşabiliyorlar.

İşte Twitch dünyasının en tanıdık isimlerinden birisi olan Imane "Pokimane" Anys de Noel günü takipçilerinden gelen hediyeleri Twitch'te başlattığı yayında açıyordu. Pokimane, yaklaşık yarım saat süren bu yayında birkaç hediyeyi açtı. Fakat bu hediyeler arasından özellikle bir tanesi ön plana çıktı.

Erkek arkadaş CV'si aldı:

Pokimane'nin bir takipçisi, ünlü yayıncıya 4 sayfalık bir belge göndermişti. Takipçinin gönderdiği bu 4 sayfalık belge "Erkek Arkadaş CV'si"ydi. 4 sayfalık belgede bir adet de QR kodu bulunuyordu. Bu QR kodunun ne işe yaradığıysa bilinmiyor. Zira Pokimane, yayın sırasında QR kodunu taratmaktan haklı bir güvenlik endişesi nedeniyle uzak durdu.

Takipçinin gönderdiği belgede takipçinin elde ettiği başarılar, hayatındaki hedefleri, ne olmak istediği ve hangi oyunları sevdiği ve bu oyunlarda kaç kez galibiyet yaşadığı gibi hem kişisel hem de biraz gereksiz bilgiler bulunuyordu. Gönderilen 'erkek arkadaşlık CV'sinde' kişinin Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimi bölümünden 2018 yılında birinci olarak mezun olduğu bilgisi de yer alıyordu.

Noel'de ilginç bir hediyeyle karşılaşan Pokimane, geçtiğimiz günlerde takipçilerine de bir jest yapmıştı. Ünlü yayıncı, Twitter takipçilerinden Amazon'daki istek listelerini kendisine göndermelerini istemişti. Yayıncı, bazı takipçilerinin bu istek listelerindeki ürünleri kendilerine hediye olarak göndermişti.