Twitch Yayıncısı 75.000 Dolar Bağış Aldı (Video)

75.000 dolar bağış alan Twitch yayıncısı oyunu bırakıp banka hesabını kontrol etti.

2018 yılının en büyük çıkış yapan Battle Royale oyunu Fortnite'ı Twitch canlı yayın platformu üzerinden oynayarak izleyicileriyle buluşturan Exotic Chaotic, yayını esnasında tek seferde 75.000 dolar bağış aldı. Gözlerine inanamayan yayıncı oyunu oynamayı bırakıp, gördüğü sayının gerçekten hesabına gelip gelmediğini anlamak için PayPal hesabını kontrol etti.

Bahsi geçen 75.000 dolar tutarının gerçekten hesabına geçtiğini gören Exotic Chaotic, ayağa kalkıp kendi etrafında dönüp dans etmeye başladı. Ev almaya yetecek kadar fazla parayı tek seferde bağışlayan kişinin ise yayıncının arkadaşı KingMascot olduğu ortaya çıktı. Heyecanı bir süre sonra azalan yayıncı, ilk başta moderatörlerinden birisinin ona şaka yaptığını ve inanmadığını söyledi.

Gelirinin tahmin edilenden çok daha az olduğunu ve hatta kız arkadaşının ona Twitch yayıncılığı hayatında destek olabilmek için tam zamanlı bir işte çalıştığını söyleyen Exotic Chaotic, aldığı bağışı kız arkadaşına olan borcunu ödemekte ve 4 yaşında oğlunun geleceğinde kullanacağını da sözlerine ekledi.