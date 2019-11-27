Popüler sosyal medya platformu Twitter, hesapları uzun zamandır etkin olmayan kullanıcılara uyarı e-postaları göndermeye başladı. ABD’li şirket, 11 Aralık itibarıyla 6 aydan uzun süredir aktif olmayan hesapları tamamen kaldırmayı planlıyor.

Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, açık olmasına rağmen kullanıcı etkinliğinin hiç olmadığı hesaplar için harekete geçiyor. The Verge adlı internet sitesinin raporuna göre hesapları etkin olmayan kullanıcılara e-posta göndermeye başlayan şirket, 11 Aralık'tan itibaren harekete geçecek ve 6 aydan uzun süredir giriş yapılmayan hesapları tamamen kaldıracak.

Konuya ilişkin internet sitesine bir demeç veren Twitter sözcüsü, “Kamuya açık sağlıklı konuşma ortamını sağlama taahhüdümüzün bir parçası olarak, insanların Twitter'da güvenebilecekleri daha doğru ve güvenilir bilgiler sunmak için etkin olmayan hesapları temizlemek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Aktif olmayan hesaplar politikamızda belirtildiği gibi, insanları bir hesap açarken aktif olarak giriş yapmalarını ve Twitter'ı kullanmalarını teşvik ettiklerini söyleyen sözcü, “6 aydan uzun bir süredir Twitter’a giriş yapmamış birçok kullanıcıya, uzun süre işlem yapılmadığı için hesaplarının kalıcı olarak kaldırılabileceğini bildirmek için e-posta yoluyla ulaşmaya başladık” şeklinde konuştu.

Twitter’ın etkin olmayan hesaplara gönderdiği e-postalarda şu ifadeler yer alıyor:

“Twitter'ı kullanmaya devam etmek için geçerli Şartlar, Gizlilik Politikası ve Çerez Kullanımı'nı kabul etmeniz gerekir. Bu, yalnızca bizimle paylaştığınız bilgiler hakkında en iyi kararları almanıza izin vermekle kalmaz, aynı zamanda Twitter hesabınızı kullanmaya devam etmenizi de sağlar. Ancak, ilk önce 11 Aralık 2019'dan önce giriş yapmanız ve ekrandaki talimatları izlemeniz gerekir, aksi takdirde hesabınız Twitter'dan kaldırılır”