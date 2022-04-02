Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, bugüne kadar tutan ve tutmayan birçok özelliği siteye eklemişti. Ancak bu seferki hamlesi tutacak gibi görünüyor. Haberlere göre Twitter, farklı iki hesaptan ortak tweet atabileceğiniz bir özelliği test ediyor.

Twitter’da şu an alıntı yaparak başka bir gönderiyi kendi hesabınızda gösterebiliyor ve üzerine kendi gönderinizi paylaşabiliyorsunuz. Genellikle şirketler veya iş insanları, Twitter hesaplarından ortaklıklarını duyurmak istediklerinde bu yöntemi kullanıyor ve birbirlerini etiketliyorlar.

Twitter, bunun biraz daha ötesine giden bir özelliği test ediyor. Test edilen özellikte kullanıcılar, tek bir tweet iki farklı hesaptan 'ortaklaşa' atılabilecek ve bu gönderi iki kişi tarafından paylaşılmış olarak gösterilecek. Bu da en çok ortaklık anlaşması yapan şirketlere, reklam alan içerik üreticilerine veya ortak duyuru yapmak isteyen kişilerin işine yarayacak.

İki ayrı hesaptan aynı tweet’i atabileceksiniz

Şu an için bu özellik sadece iki hesap için geçerli olacak, daha fazla hesaptan aynı tweet paylaşılamayacak. Ortaya çıkan görsellere göre sadece kilitli olmayan ve sizi takip eden hesaplar bu özelliği kullanabilecek. Bir gönderiyi iki kişi ortak paylaşmak istediğinizde karşı tarafın da onaylaması gerekecek.

İki kişi aynı gönderiyi paylaştığı zaman iki hesabın takipçileri tarafından da görülebilecek ve iki hesabın da profil fotoğrafları ve kullanıcı adları gönderinin üstünde gösterilecek. Aslında bunun neredeyse birebir aynısı bir özellik geçtiğimiz aylarda Instagram'a da gelmiş; kullanıcılar benzer şekilde tek bir gönderinin 'iki farklı saahibi' olacak şekilde ortak paylaşım yapabilmeye başlamıştı.

Tabii bu da akıllara ya bunu spam için kullanırlarsa düşüncesini getiriyor. Şu an için Twitter, bu özelliği test ettiğinden bu tarz oluşabilecek problemlerin de çözümlerinin düşünüldüğünü söyleyebiliriz. Henüz özelliğin ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi yok. Siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.