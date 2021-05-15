Twitter'ın belli bir ücret ödemeyi kabul edecek olan kullanıcılarına yeni özellikler sunacağı ifade ediliyordu. 'Twitter Blue' olarak adlandırılabileceği söylenen özelliğin fiyatı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sosyal medya platformlarının çok büyük bir kısmı ücretsizdir. Para kazanmak için farklı yöntemler izlerler. Örneğin Facebook, elde ettiği gelirin kaynağı olarak kullanıcıların gördüğü reklamları işaret etmektedir. Twitter ise bu durumu değiştirmeye hazırlanıyor.

Son dönemlerde sık sık daha fazla özelliğe sahip, paralı bir abonelik sistemi getireceği yönünde haberler çıkan Twitter, bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi de daha önce de tersine mühendislik yaparak uygulamalar hakkında bilgiler veren bir yazılım mühendisi, uygulama hakkında açıklamalar yaptı.

İsmi Twitter Blue olacak

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"Twitter gelecek abonelik servisini "Twitter Blue" olarak isimlendiriyor, fiyatı şimdilik 2,99 dolar/aylık, ücretli hizmetler arasında; Tweet geri alma, Koleksiyonlar"

Wong'un yaptığı incelemeler, Twitter'ın ücretli abonelik servisi ile sunacağı özellikler arasında yer imlerini daha iyi derlemeyi sağlayacak özellikler, geri al düğmesi gibi hizmetler yer aldığını ortaya koyuyor. Bu özelliklerin bir kısmı, daha önce yapılan Twitter anketlerinde de yer alıyordu.

Twitter işaretlerini vermişti

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"Twitter Yer İmi Koleksiyonları üzerinde çalışıyor, bir başka deyişle pek çok kişinin istediği 'yer imi klasörleri' "

Twitter'ın ücretli bir abonelik sistemine geçeceği uzun zamandır konuşuluyordu. Ücretli üyelik söylentilerini en çok hareketlendiren gelişme ise Twitter'ın verdiği bir iş ilanı olmuştu. Bu iş ilanında platformun bir abonelik servisi üzerinde çalışacak bir ekip kurduğu, bu ekibin ödeme ve Twitter.com ekibi ile yakın şekilde çalışacağı belirtilmişti.

Twitter'ın olası ücretli abonelik sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ücretli versiyonu kullanır mıydınız?