Miami - Ümraniye Karşılaştırması Yapan Paylaşım Gündem Oldu

Twitter’ın gündeminde enteresan bir konu var. Kaan Sekban isimli komedyen, Miami’deki villaların fiyatını Ümraniye’deki dairelerle karşılaştırdı ve sonuç gerçekten içler acısı oldu. Gelin olay neymiş, sosyal medyadan nasıl tepkiler gelmiş bir bakalım.

Her gün farklı bir gündem üzerinden binlerce tartışmanın döndüğü Twitter’da bugün de yine enteresan bir gündem maddesi vardı. Kaan Sekban isimli komedyen, yaptığı bir paylaşımla kısa sürede gündem oldu.

Kendisi dün akşam saatlerinde enteresan ancak biraz da içler acısı bir karşılaştırma yaptığı bir gönderi paylaştı. Gönderide Miami’deki villaların İstanbul Ümraniye’deki dairelerle eş değer fiyat etiketlerine sahip olduğunu belirten Kaan Sekban’ın tweet’i gündem oldu.

Miami’deki villa, Ümraniye’deki 2+1 ev: İkisi de 6 Milyon TL

Kaan Sekban, paylaştığı gönderide Miami’deki satılık bir villa ilanını paylaştı. Sekban’ın dediğine göre Miami’deki villanın fiyatı 400.000 dolar, yani güncel kur ile yaklaşık 6 milyon TL. Aynı fiyat etiketinde Türkiye, İstanbul’dan ev arayan Sekban, aradığını Ümraniye’de buldu.

Sekban’ın Ümraniye’de bulduğu evin fiyatı da yaklaşık 6 milyon TL. Ancak Ümraniye’deki ev ne okyanus kıyısında, ne müstakil ne de villa. Kendisi 2+1 ve Ümraniye’de binaların arasında bir daire. Twitter’da dün geceden beri bu konuşuluyor. Evlerin fotoğraflarını sizler için aşağıda paylaştık. Daha sonra gelin Twitter’dan gelen tepkilere bakalım.

Miami’deki evlerin Ümraniye’dekilerle aynı fiyata olmasına sosyal medyadan gelen tepkiler