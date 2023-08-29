X (Twitter), siyasi reklamlara tekrar izin vereceğini açıkladı. Bu tarz reklamlar, 2019 yılında Jack Dorsey başta iken platformdan yasaklanmıştı.

X, ya da eski adıyla Twitter, 2019 yılında Jack Dorsey’in CEO olduğu dönemde reklamlar konusunda önemli bir karar alarak platformdaki tüm siyasi reklamların küresel olarak yaasklandığını duyurmuştu. Buradan ulaşabileceğiniz açıklamada Dorsey, politik mesajların ulaşması için para ödenmesinin doğru olmadığını, olumsuz sonuçlara yol açabileceğini ifade etmişti.

Ancak şu sıralarda Elon Musk yönetiminde olan X’in bugün paylaştığı bir blog gönderisi, bu yasağın kaldırılacağını gösterdi. Açıklamaya göre platformda siyasi reklamlara tekrar izin verilecek.

Yanlış bilgi içeren reklamlara izin verilmeyecek

X, blog gönderisinde ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayarak siyasi reklamların izin vereceğini duyurdu. Şirket, kararın Musk’ın sürekli dile getirdiği “ifade özgürlüğüne olan bağlılığı” nedeniyle alındığını belirtti.

Sosyal medya devi, yasak kaldırsa da siyasi reklamlar için belirli politikalar uygulamaya devam edeceğini söyledi ve bazı önlemlerin alınacağına vurgu yaptı. Bu önlemler, halkın seçimlere olan güvenini sarsmayı amaçlayan yanlış veya yanıltıcı içeriklerin yasaklanmasını içeriyor.

Ayrıca X, reklamlar konusunda küresel bir şeffaflık merkezi kuracağını ifade etti. Bu uygulama, herkesin siyasi gönderileri incelemesine olanak tanıyacak ve yalnızca şartları karşılayan uygun grupların reklam verebilmesini sağlayacak.