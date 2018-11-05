Uber’e Rakip Olarak Çıkan 5 Yerli Uygulama

Yolcu taşımacılığı sektörü ile teknolojinin avantajlarını bir araya getiren dijital uygulamalar oldukça revaçta. Yolcuların tercihleri de Uber gibi küresel şirketlerin etkisiyle bu alana kaymaya başladı. Peki ülkemizde Uber’e rakip olarak çıkan uygulamalar hangileri, hangi bölgelerde kullanılıyorlar? Sizin için güzel bir rehber hazırladık.

Uber ve yerli esnafların oluşturduğu ticari taksi rekabetinde, teknolojinin etkisiyle dönüm noktasına gelmiş durumdayız. Öyle ya da böyle dijital çözümlerin hemen hemen her alanda üstün geldiği çağda yaşıyoruz. Uber, sadece Türkiye’de değil, Avrupa ve ABD’de de rekabet konusunda tartışma yaratıyor. Bu karşılık olarak yerel esnafın çeşitli çözümler bulması gerekiyor.

Türkiye’de ise yolcu taşımacılığı sektöründeki rekabet, kullanıcı faydasından daha çok gerilimlerle anılıyor. Zamanla bu gerilimlerin azalacağı söylense de bunun için yerli atılımlara olan ihtiyaç artıyor. Zaten bu atılımların yapılmaya başlandığını, Uber gibi şehir içi yolcu taşımacılığı için çeşitli uygulamaların bulunduğunu söylesek?

Bugün, Türkiye’den Uber’e rakip olarak çıkış yapan yerli girişimleri size aktarıyoruz.

@Taksi:

Şimdilik sadece İstanbul için kullanılabilen uygulama, ilerleyen dönemlerde farklı şehirlere de açılabilir. @Taksi, uygulamada sürücü olarak kayıtlı olan en yakın taksiyi çağırmanızı sağlıyor. Taksiyi, geliş esnasında harita üzerinden anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Gideceğiniz konumu uygulama üzerinden belirleyebiliyor, şoföre yol tarih etme derdinden kurtuluyorsunuz. İleri tarihler için taksi çağırma avantajı da oldukça kullanışlı. Ödemeler nakit, BKM Express ya da kredi kartı yoluyla gerçekleştirilebiliyor.

Olev:

Olev İstanbul, İzmir, Çeşme ve Bodrum'da kullanılan bir uygulama. Bireysel hizmetlerin yanında kurumsal ve VIP olarak da araç gönderimi yapılabiliyor. Uygulama 7 gün 24 saat boyunca taksi araçlarına bildirim göndermenizi sağlıyor. Yolcuğunuzu yapmadan önce tahmini olarak ne kadar ücret ödeyeceğinizi görüyor, araç hizmetini ona göre çağırabiliyorsunuz. Sizi gideceğiniz yere götürecek aracı seçerken tüm bilgilerine bakabiliyor, ödemeyi çeşitli şekillerde gerçekleştirebiliyorsunuz.

BiTaksi:

Şu an sadece İstanbul ve Ankara'da hizmet veren BiTaksi, seçtiğiniz taksi hakkındaki sürücüsü dahil bütün bilgilerine ulaşma imkanı tanıyor. Ödeme seçenekleri arasında nakit dışında yine banka ve kredi kartıyla BKM Express de yer alıyor. BiTaksi, yaptığınız yolculuğu kaydederek, araçta birşey unutma ihtimalinize karşı sizi koruma altına alıyor.

iTaksi:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen uygulama, üç farklı taksi seçeneği sunuyor. Bunlar klasik sarı taksi, turkuaz taksi ve VIP hizmet olarak sınıflandırabileceğimiz siyah taksiler şeklinde. Favori güzergahlarınızı kaydedebiliyorsunuz. Uygulama haricinde, belediyeye bağlı ola Alo 153 üzerinden veya itaksi.com servisinden araç çağırabiliyorsunuz.

Scotty:

Şimdilik sadece İstanbul'da kullanımda olan Scotty, taksi yerine yolculuğu motorlu şoförlerle gerçekleştirmenizi sağlıyor. Bu da doğal olarak trafikteki vakit kaybının önüne geçme amacı taşıyor. Uygulama tıpkı diğer taksi uygulamaları gibi benzer hizmetlere sahip.