Haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Türkiye'deki faaliyetleri mahkeme kararıyla durdurulan Uber'e dün akşam itibarıyla erişim de engellendi. Artık Türkiye'den Uber'e herhangi bir şekilde erişmek kesinlikle mümkün değil.

İnternet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber'in ticari taksi sahiplerini rahatsız etmeye başlaması ve aradaki krizin tırmanması, yasal süreçlere zemin hazırlamıştı. Ardından İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ve Birleşik Taksiciler Derneği uygulamayla ilgili şikayette bulunmuş ve dava açmıştı.

Açılan davanın ardından İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, Uber ve Uber XL hizmetlerinin haksız rekabete sebebiyet verdiği gerekçesiyle Uber'in Türkiye'deki faaliyetlerinin durdurulmasına karar vermişti. Mahkeme ayrıca Uber'in internet uygulamalarına erişimin engellenmesine de hükmetmişti.

Uber'e erişim tamamen durduruldu

16 Ekim'de alınan ve uygulamaya erişimin yasa dışı olduğuna kanaat getiren karar dün akşam itibariyle uygulanmaya başladı. Artık Türkiye içerisinde internet üzerinden Uber'e erişim mümkün olmayacak.

Kararın uygulamaya konulmasını ve erişim engelini Twitter üzerinden duyuran Siber haklar uzmanı hukukçu Yaman Akdeniz, konuyla ilgili olarak "Sonunda mahkeme kararı uygulandı ve Uber, Türkiye’den erişime bu akşam engellendi. Kararın icrası bu kararı uygulamaya yetkisi olmayan Erişim Sağlayıcılar Birliği tarafından yapıldı. Taksiciler kazandı, Türkiye kaybetti" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

2014 yılından itibaren Türkiye'de faaliyet göstermeye başlayan Uber, 31 Mayıs itibarıyla bu faaliyetlerini durdurmuştu. Böylece şirket, uygulanan kararın ardından ülkemizde tarih oldu.