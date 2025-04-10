Ubisoft'un The Crew'u mağazalardan kaldırması ve oynanamaz hâle getirmesi sonrası iki oyuncu tarafından dava açıldı.

Ubisoft’un yalnızca çevrim içi oynanabilen yarış oyunu The Crew, 2023’ün sonlarında sessiz sedasız mağazalardan kaldırıldı. Ardından da 31 Mart 2024 itibarıyla tamamen oynanamaz hâle geldi. Oyunu önceden satın alan oyuncular bu duruma oldukça tepki gösterdi ve konuyla ilgili dava süreci de gecikmeden başladı.

The Crew’un sunucuları kapatılınca, oyun da tamamen ulaşılamaz hâle geldi. Oyunu daha önce satın alanlar içinse artık sadece kütüphanede “inaktif” bir başlık olarak yer alıyor, o kadar.

The Crew için çözüm yok, dava süreci sürüyor

Ubisoft, Aralık 2023’te yaptığı açıklamada The Crew’un hizmetten kaldırılma kararının sunucu altyapısındaki değişiklikler ve lisans kısıtlamaları nedeniyle alındığını ifade etmişti. Oyunun çevrim dışı mod içermemesi nedeniyle oyuncuların oyuna erişimini tamamen ortadan kaldırdı.

ABD’de iki oyuncu, Ubisoft’a karşı Kaliforniya’daki tüketici koruma yasalarının ihlâl edildiği gerekçesiyle dava açtı. Oyuncular, Ubisoft’un oyunu kalıcı olarak satın almış izlenimi verdiğini, ancak gerçekte yalnızca sınırlı süreli bir erişim lisansı sağladığını ileri sürdü. Ubisoft ise bu iddialara karşılık, yalnızca çevrim içi hizmet sunan bir oyuna süresiz erişim hakkı beklenemeyeceğini belirtti ve davanın düşürülmesini talep etti.

Ubisoft, The Crew 2 ve The Crew Motorfest için çevrim dışı modlar geliştirdiğini duyurdu. Bu modlar sayesinde, sunucular kapatılsa bile oyuncular her iki oyunu da tek başlarına oynamayı sürdürebilecek. Ancak şirket, ilk The Crew oyunu için benzer bir çözüm sunmadı.