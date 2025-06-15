Çinli bir teknoloji girişimi, uçan bisiklet modeli "Skyrider X6"yı tanıttı. Dikkat çekici özelliklerle donatılan uçan bisiklet, fiyatıyla tartışmaya açık. Gelin Skyrider X6'ya yakından bakalım.

Merkezi Çin'de olan Kuickwheel isimli bir teknoloji firması, düzenlediği bir etkinlikte "uçan bisiklet" modelini tanıttı. "Skyrider X6" olarak isimlendirilen araç, iki farklı sürüş moduna sahip. Bu modlardan biri Skyrider X6'nın karada, ikinci modu ise havada kullanılabilmesini sağlıyor. Ancak Kuickwheel Skyrider X6'nın fiyatı bir hayli tuzlu.

Üç tekerlekli bir yapıya sahip olan Skyrider X6'nın 70 km/s azami hızı bulunuyor. Uçan bisikletin menzili ise CLTC standartlarına göre 200 kilometre. Hava moduna alındığında 20 dakikaya kadar kesintisiz olarak kullanılabilen Skyrider X6, Kuickwheel'e göre işe gidip gelme ve acil durum taşıma gibi senaryolarda kullanılabilecek.

Karşınızda Kuickwheel Skyrider X6

Skyrider X6'nın dikkat çeken bazı özellikleri var. Mesela bu uçan bisiklette otomatik kalkış, iniş, rota planlama ve seyir desteği bulunuyor. İleri seviye kullanıcılar için manuel kontrol özelliği de sunan uçan bisiklet, ağırlığı düşük tutabilmek için karbon fiber malzeme ve havacılık sınıfı alüminyum alaşım kullanılarak üretildi. Mühendisler, zemin dengesini daha iyi tutmak için arkadaki tek tekerleği dönebilir olarak tasarladılar.

Kuickwheel tarafından yapılan açıklamaya göre markanın yeni uçan bisikleti, 69.000 dolar karşılığında satın alınabiliyor. Henüz ön sipariş aşamasında olan uçan bisikletin küresel pazarlara ulaşıp ulaşmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.