Normalde Ücretsiz Olan, Steam'de 100 Dolara Satılan Uygulama

Bilgisayarınızdaki tüm oyunları tek bir kütüphanede toplayan Playnite, ücretsiz olarak sunulan etkili yazılımlardan bir tanesi. Şimdiyse uyanık bir geliştirici, Playnite'ın ismini değiştirerek Steam'de satışa sundu. Geliştirici, bu uygulama için 100 dolar istiyor.

Bilgisayar ve video oyun sektörünün gelişmesiyle birlikte, çevrimiçi oyun platformları büyük bir önem kazandı. Bugün aktif olarak hizmet vermeye devam eden Steam, Epic Games ve Indiegala gibi onlarca platform ve oyunseverler, bu platformlar üzerinden satın aldıkları oyunları özgürce oynayabiliyorlar.

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformunun Steam olduğu su götürmez bir gerçek. Kendine ait forumları, oyun kütüphanesi ve toplulukları bulunan Steam, uzunca bir süredir sektörün tekeli konumundaydı. Ancak özellikle de son yıllarda popüler hale gelen Epic Games, Steam'i ciddi anlamda zorladı. Şu sıralar Epic Games'in de hiç azımsanamayacak kadar kullanıcısının olduğunu söyleyebiliriz.

Epic Games, şu an için Steam kadar detaylı bir platform değil. Ancak Epic Games'in de kendine ait bir oyun kütüphanesi bulunuyor ve oyunseverler, Epic Games üzerinden satın aldıkları oyunlara erişebilmek için bu kütüphaneyi kullanıyorlar. Bu da oyunseverler için ikinci bir uygulama anlamına geliyor. Bazı oyunseverler, yılların vermiş olduğu alışkanlıktan ötürü Steam'den vazgeçemezken bazı oyunseverler ise Epic Games'in ücretsiz oyun kampanyalarından bile yararlanmak istemiyorlar.

Farklı platformlardan aldığınız oyunları bir araya getiren bir oyun kütüphanesi olduğunu biliyor muydunuz?

Şimdi sizlere, bilgisayarınızdaki tüm oyunları bir araya getiren bir uygulamadan bahsedeceğiz. "Playnite" olarak isimlendirilen bu uygulama; bilgisayarınızda yüklü olan tüm oyunların bir kütüphanesi olarak görev alıyor. Yani sahip olduğunuz oyunlar ister Steam ister Epic Games isterse Indiegala'da olsun, bu uygulama sayesinde hepsini bir arada tutabiliyor ve doğrudan oyunlarınıza giriş yapabiliyorsunuz.

Playnite, oyunseverlere ücretsiz olarak sunulan açık kaynak kodlu bir uygulama. Üstelik bu uygulamaya sahip olabilmek için hiçbir ödeme yapmıyorsunuz. Eğer bir geliştiriciyseniz, Playnite'ın sahip olduğu MIT lisansından faydalanarak bu uygulamayı kendinize göre geliştirip yeniden yayınlayabiliyor ya da Playnite uygulamasının gelişmesine destek verebiliyorsunuz.

Şimdiyse uyanık bir geliştirici, Playnite uygulamasının açık kaynak kodlu yapısından faydalanarak ufak değişiklikler yaptı ve Steam'de satışa sundu. "Playnite ücretsiz değil miydi?" diye soracak olursanız, evet ücretsiz. Ancak MIT lisansı, bir uygulamanın başka bir geliştirici tarafından satışa sunulmasının önünü açıyor. Üstelik Playnite'ın asıl geliştiricisi, MIT lisansı alırken de bu durumu biliyordu.

Bir geliştiricinin, zaten ücretsiz olarak sunulan bir uygulamayı Steam'de satışa sunması, oyunseverlerin de dikkatinden kaçmadı. Playnite'ın orijinal forumuna hücum eden oyunseverler, böyle bir olayın tamamen yasal olduğunu öğrendiler. Konuyla ilgili açıklamalar, Playnite'ın geliştiricisinin kendisinden gelmişti. Ancak Playnite'ın geliştiricisi, başka birisinin bu uygulama üzerinden para kazanmasından değil, bu olayın altında farklı bir durumun yatıyor olabileceğinden korktuğunu ifade etti.

Playnite'ın gerçek geliştiricisine göre uygulamanın açık kaynak kodlu olması, Playnite'ın kötü amaçlı yazılımlar entegre edilerek yeniden piyasaya sürülmesine neden olabilir. Böylesi bir durumdan endişe ettiğini söyleyen geliştirici, Steam'deki uygulamanın mutlaka incelenmesi gerektiğini ancak kendisinin böyle bir girişimde bulunmayacağını açıkladı. Bu açıklamanın üzerine bazı oyunseverler, bu durumu Valve'a bildirdiklerini ifade ettiler.

Playnite'ın Steam'deki ücretli versiyonunun ismi "loong's utilities Playnite"

Ücretsiz olarak sunulan Playnite'ın ismini değiştirerek Steam'de satışa sunan diğer geliştiricinin kim olduğu bilinmiyor. Ancak bu uyanık geliştiricinin bu uygulama için hayli hevesli olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Çünkü söz konusu uygulamanın Steam sayfasında yer alan bilgilere göre bu uygulamayı satın almak isterseniz 144 TL ödeme yapmanız gerekiyor. Dolarla satın alma işlemi gerçekleştirecek kullanıcılar ise bu uygulama için 100 dolar ödeme yapmak durumunda kalıyorlar.