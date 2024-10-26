Uçağa binerken genelde binbir türlü senaryo kurarız kafamızda. Bunlardan biri de her iki pilotun başına bir şey gelmesi olabiliyor. Hadi olmaz olmaz da ya iki pilot birden bayılır ya da ölürse neler olur?

Her şey yolunda giderken birden bir hareket ve kabin ekibinden birileri kokpite giriyor.

Böyle bir senaryoda uçak nasıl iniyor ya da inebiliyor mu bir bakalım da içimiz rahat etsin ya da etsin mi?

Önce alınan önlemlerden bahsedelim.

Kabin ekibi genellikle yarım saatte bir pilotları kontrol eder. Bunun yanı sıra pilotlar çok sıkı doktor kontrolünden geçerler. Hepsinin uyku ve uçuş saatleri bellidir. Özellikle uzun uçuşlar için uçakta mutlaka yedek bir pilot daha bulunur.

Pilot ve yardımcı pilot, zehirlenme gibi durumların önüne geçilmesi için de farklı yemekler yer. Kabin ekibi de uçağı acil durumda indirebilecek eğitimleri alırlar. Ayrıca pilotları yine düzenli aralıklarla uyaracak sesli bir sistem bulunur.

Son olarak hava trafik kontrolü düzenli aralıklarla uçakla temas kurar ve eğer herhangi bir iletişim kurulamıyorsa uçağı durdurmak ve iletişim kurmak için askerî uçak gönderebilir.

Hadi diyelim ki bunların hepsi yalan oldu ve uçağı indirecek kimse yok.

Uçaklar, karmaşık ve güçlü otomasyon sistemlerine sahipler. Pilotlar araba kullanır gibi sürekli direksiyon başında değil ve belirli bir otomasyon var. Otomatik pilotun devrede olduğu bu anlarda sistem, rotayı ve irtifayı kontrol eder ve uçağın varış noktasına doğru yönlendirme yapar.

Pilotların ikisinin birden başına bir şey geldiğinde uçağın yakıtı bitene kadar otomatik pilot devrede kalır ve uçağı indirir ancak bu kayarak bir iniş demek değil ve sonuç araziye doğru kontrolsüz bir iniş yani tehlike demek.

İnsan gerekli.

Eğer pilotlar bayıldıysa ve başka bir pilot yoksa hava trafik kontrolü devreye girerek kabin ekibiyle iletişime geçer. Kabin ekibine de bir şey oldu, en kötüsünü düşünelim, iletişim kurulan yolculardan biri olur ve onların yönlendirmesi ile uçak indirilir.

Olur da bir gün başınıza böyle bir şey gelirse diye kokpite aşina olmanız için de içeriğimiz var. Göz atarak en azından duruma biraz aşina olabilirsiniz.

Pilot olmayanların, küçük uçakları bile indirdiği gerçek olaylar yaşandığı için yani çok da panik yapmanıza gerek yok. Sadece kokpite geçerek yetkililerle iletişimde olmanız yeterli.

Bakarsınız bir gün bir uçuşun kahramanı siz olursunuz, neden olmasın?

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