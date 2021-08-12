VR deneyimini yaşamak için aslında öyle pahalı ekipmanlara ihtiyaç yok; yalnızca ucuz bir sanal gerçeklik gözlüğü ve akıllı telefon ile yerinizden bile kıpırdamadan sanal gerçeklik dünyasına giriş yapabilirsiniz. İşte karşınızda ucuz sanal gerçeklik gözlüğü ile kullanılabilen uygulamalar.

Hayatımıza henüz yeni yeni girmeye başlayan sanal gerçeklik, şüphesiz geleceğin dünyasında büyük bir yere sahip olacak. Pahalı ekipmanlarla kullanıldığı düşünülen sanal gerçeklik teknolojilerini deneyimlemek içinse aslında bir Oculus Rift veya PlayStation VR başlığına binlerce lira harcamanıza gerek yok. Zira VR deneyimini yalnızca akıllı telefonunuz ve ucuz bir sanal gerçeklik gözlüğü ile test yaşayabilirsiniz.

Mobil uygulama mağazalarında ucuz sanal gerçeklik gözlüğü ile kullanılabilen birçok uygulama ve oyun bulunuyor. Bu içeriğimizdeyse ucuz sanal gerçeklik gözlüğü ile kullanılabilen uygulamalara yakından bakacağız. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan listemize geçiş yapalım.

Uygun fiyatlı bir sanal gerçeklik gözlüğü ile de kullanabileceğiniz 8 uygulama:

VR Space Stalker

InMind VR

VR Noir

Orbulus

Roller Coaster VR

Jurassic VR

Within

Star Chart VR

Sanki uzayda gibi: VR Space Stalker

Puanı: 3,7

Geliştiricisi: FIBRUM

VR Space Stalker, yerinizden kalkmadan uzayın derinliklerinde savaşıp maceralara katılabileceğiniz türde bir 360 VR uzay simülatörü olarak biliniyor. Oyunda amacınız düşman gemileri size ulaşmadan ve kalkanlarınız tükenmeden onları havaya uçurmak. Ayrıca oyunda ilerlemek için asteroitlerin arasında pilotluk yapmanız, eski eserleri incelemeniz ve bulmacaları çözmeniz de gerekecek.

İnsan vücudunda gezdiğimiz: InMind VR

Puanı: 3,6

Geliştiricisi: Nival

Ucuz VR gözlüğü ile kullanılabilen uygulamalardan bir diğeri de InMind VR. Mikroskobik boyutta insan vücudunun derinliklerine doğru yolculuğa çıktığımız o çizgi filmi hatırlıyor musunuz? InMind VR ile aynı deneyimini yerinizden bile kıpırdaman deneyimleyebilirsiniz.

Bir filmin içinde gibi: VR Noir

Puanı: 3,7

Geliştiricisi: New Canvas

Start VR'ın ücretsiz sanal gerçeklik uygulaması VR Noir'da para için özel bir işe girmeye zorlanan özel dedektif Veronice Coltrane rolünü üstleniyoruz. İnteraktif hikâye yapısına sahip olan oyun, gerçek ortamlar ve gerçek insanlar kullanılarak çekildiği için yer yer 3D film izliyormuş hissine kapılabilirsiniz.

Biraz da gezelim: Orbulus

Puanı: 3,5

Geliştiricisi: VRCraftworks Ltd

VR için en gerçekçi uygulamalardan biri olan Orbulus, bizi gerçek dünyada ziyaret edemeyeceğimiz yerlere doğru bir yolculuğa çıkartıyor. Bütçenizi yormayacak bir ucuz sanal gerçeklik gözlüğü ile kullanılabilen uygulamada dünyanın dört bir yanından birçok ikonik yeri ziyaret edebilirsiniz.

Bak şu an uçuyorsun kardeşim: VR Roller Coaster

Puanı: 3,9

Geliştiricisi: Frag

Uygulama mağazalarında VR için geliştirilmiş birçok Roller Coaster uygulaması bulabilirsiniz ancak bunların tamamının aynı kalitede olduğu söylenemez. Play Store'da 5 milyondan fazla indirmeye sahip olan VR Roller Coaster ise türünün en başarılı örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. VR Roller Coaster da yine çok pahalı donanımlara gerek duymayan, ucuz sanal gerçeklik gözlüğü ile kullanılabilen uygulamalardan biri.

Alayını CGI'la yapıyorlar: Jurassic VR

Puanı: 3,4

Geliştiricisi: Rabbit Mountain

Jurassic VR, sanal gerçeklik ile tarih öncesi çağları deneyimleyip dinozorların arasında dolaşabileceğiniz bir uygulama. Uygulama içerisinde özgürce dolaşabilir, herhangi bir noktaya gidebilir ve dinozorların tarihi hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Farklı hikayelerin içine atıldığınız: Within

Puanı: 4,4

Geliştiricisi: Within Unlimited, Inc.

Bazen farklı yerleri, insanları ve sahneleri tamamen VR merceğinden keşfetmek isteyebilirsiniz. Uygun fiyatlı bir sanal gerçeklik gözlüğü ile kullanabileceğiniz Within, tam olarak bunu yapıyor. Uygulamada kendinizi animasyonlu maceralardan kurgusal senaryolara ve gerçek hayat belgesellerine kadar onlarca farklı hikâyenin içerisinde bulabilirsiniz.

Uzayı deneyimleyebildiğiniz: Star Chart VR

Puanı: 4,6

Geliştiricisi: ESCAPE VELOCITY LIMITED

Ücretli bir uygulama olan Star Chart VR ile uzayın derinliklerini sanal gerçeklik olarak deneyimleyebilirsiniz. Uygulama sizi gezegenler, yıldızlar ve takımyıldızları arasında seyahat ettiğiniz bir yolculuğa çıkaracak.

Ucuz sanal gerçeklik gözlüğü ile kullanılabilen uygulamaları derlediğimiz içeriğimizin burada sonuna geliyoruz. Sizin de deneyip beğendiğiniz VR uygulamaları varsa bunları yorumlar kısmından bizimle paylaşabilir, bunun gibi daha fazla içerik için sitemizi takip edebilirsiniz.