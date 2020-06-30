Ulefone ARMOR 9 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Ultra dayanıklı akıllı telefonları ile bilinen Çinli akıllı telefon üreticisi Ulefone, küresel kitle fonlama platformu Kickstarter üzerinden termal kameralı yeni amiral gemisi ARMOR 9’u duyurdu. Altı farklı teklifle satışa sunulan telefon, ilk destekçilere büyük indirimler sunuyor.

Şantiye gibi ağır iş ortamlarında dahi güvenli kullanılabilecek dayanıklı akıllı telefonlar geliştiren Ulefone, dünyanın Android 10 işletim sistemine sahip ilk termal kameralı telefonu ARMOR 9’u duyurdu. Küresel kitle fonlama platformu Kickstarter üzerinden finanse edilen telefon, altı farklı satın alma teklifiyle kullanıcıların karşısına çıktı.

Birinci teklif, 429,99 dolarlık ARMOR 9’u içerirken, 449,99 dolarlık ikinci teklifte ise bir adet koruyucu kılıf, 180 derece dönebilen arka klips ve özel olarak paketlenmiş bir ARMOR 9 yer alıyor. Üçüncü teklifi tercih eden kişiler, 459,99 dolar karşılığında 3'ü 1 arada su geçirmez endoskop kamera hediyeli ARMOR 9’un sahibi olacak. 479,99 dolarlık dördüncü teklif ise üçüncü tekliften farklı olarak bir adet koruyucu kılıf da içeriyor.

2149,99 dolar değerindeki beşinci satın alma teklifi 5 adet ARMOR 9’u içerirken, 4199,99 dolarlık altıncı ve son teklifte ise 10 adet ARMOR 9 bulunuyor. Yukarıda belirtilen teklifler, her paket için 200 adetle sınırlı olacak. Söz konusu kampanya sona erdikten sonra her teklifin fiyatı 20 dolar artacak.

ARMOR 9’u özel kılan şey güçlü kamera sistemi. Kadrajdaki her nesnenin ısı değerini algılayabilen bir FLIR termal görüntüleme kamerası ile birlikte gelen telefon, aynı zamanda Samsung GW1 sensörünü kullanan 64 MP kamerası ile düşük ışık koşullarında bile ultra net görüntüler yakalayabiliyor.

Son derece sağlam bir telefon olan ARMOR 9, IP68 / IP69 sertifikaları sayesinde düşmelere, suya ve toza karşı tam koruma sağlıyor. Telefon ayrıca MIL-STD-810G askeri standardına da uygun. 6.600mAh büyüklüğünde devasa bir bataryadan beslenen ARMOR 9, GPS, GLONASS, Beidou ve Galileo olmak üzere dört farklı navigasyon sistemi sunuyor.

Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio P90 yonga setinden alan akıllı telefon, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. 6,3 inç FHD + ekran üzerine kurulan ARMOR 9, su damlası çentiğinde 8 megapiksellik bir selfie kamerası barındırıyor. Yüz tanıma sistemi, parmak izi sensörü, Google Pay destekli NFC, küresel frekans bantları ve çift 4G çift VoLTE gibi pek çok özelliğe sahip olan cihaz, kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkıyor.

Ulefone ARMOR 9 özellikleri