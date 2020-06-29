Oukitel WP5 Pro Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Kırılma ve çizilmeye dayanıklı akıllı telefonları ile bilinen Çinli bir marka olan Oukitel, 38 gün pil ömrü sunan 8.000mAh batarya ve MIL-STD-810G askeri sınıf sertifikası ile öne çıkan yeni modeli WP5 Pro’yu tanıttı.

Tüm arazi koşullarında korkusuzca kullanılabilen akıllı telefonları ile nam salan Oukitel, tank gibi sağlam yeni modeli WP5 Pro’yu duyurdu. Uygun fiyata rekabetçi özellikler sunan telefon, IP68 / IP69 sertifikaları sayesinde düşmelere, suya ve toza karşı tam koruma sağlıyor. Oukitel WP5 Pro ayrıca MIL-STD-810G askeri standardına da uygun.

Cihaz, 5.5 inç büyüklüğündeki HD+ ekranında 720 x 1400 piksel çözünürlük sunuyor. Telefonun ekranındaki çerçevede 5 megapiksellik bir selfie kamerası var. Oukitel WP5 Pro’nun arkasını çevirdiğinizde ise 2MP derinlik sensörü ve makro lensler ile birleştirilen 13MP ana kamera ile karşılaşıyorsunuz.

Kapağının altında MediaTek Helio A25 yonga seti bulunan Oukitel WP5 Pro, 4GB RAM ve 64GB (microSD kart desteği ile 128GB’a kadar genişletilebiliyor) depolama alanı ile geliyor. Gücünü 38 güne kadar pil ömrü sunan 8.000mAh kapasiteli devasa bir bataryadan alan akıllı telefon, kutusundan karanlık tema, jest navigasyonu ve diğer bazı kullanışlı özelliklere sahip Android 10 işletim sistemi ile birlikte çıkıyor.

1.5 metre derinlikteki suda 30 dakika boyunca çalışabilen Oukitel WP5 Pro, 155 x 76 x 18 mm boyutlarında ve 285 gram ağırlığında. Bu anlamda telefonun biraz el yorabileceğini söyleyelim, ancak sunduğu yüksek dayanıklılığı düşününce bu ağırlık gayet normal.

Oukitel WP5 Pro fiyatı

Normal fiyatı 159 dolar (1.089 TL) olan Oukitel WP5 Pro, tanıtım indirimi nedeniyle kısa bir süre için 129,99 dolara (891 TL) satılacak. Cihaz, 7 Temmuz’da Çinli markanın resmi internet sitesi üzerinden global olarak satışa sunulacak.

Oukitel WP5 Pro özellikleri