İster iş hayatında ister günlük yaşamda olsun, çeşitli becerilerimiz hayatımızın her alanını şekillendirir. Peki, Türkiye'deki yetişkinlerin bu becerilerdeki durumu nedir dersiniz? OECD’nin yaptığı araştırma bu konuyla ilgili çarpıcı gerçekler ortaya koyuyor.

OECD (Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü) tarafından yayınlanan “Beceriler Ö nemlidir: Yetişkin Becerileri Araştırmasının Kapsamlı Sonuçları” isimli raporda ülkelerin çeşitli becerilere yönelik durumu ölçüldü.

Araştırma kapsamında ülkelerin sözel, sayısal ve teknoloji zengin ortamda problem çözme becerileri değerlendirilerek ülkelerin bu becerilerden aldıkları puanlar tespit edildi.

Ülkelerin üç çeşit beceriye yönelik aldığı puanlara dayanarak sıralanmasıyla da ülkemizin diğer ülkeler arasındaki durumu üzücü bir gerçeği yüzümüze vurdu.

Sözel beceriler ile başlayalım. Bu konuda sondan ikinciyiz!

Sözel becerilerde en yüksek puanı alan 10 ülke;

Japonya Finlandiya Hollanda İsveç Avusturalya Yeni Zelanda Norveç Estonya Rusya Slovakya

En düşük puanı alan 10 ülkeyse şu şekilde;

Endonezya Türkiye Şili İtalya Yunanistan İspanya Slovenya İsrail Kıbrıs Litvanya

Bu verileri yorumlamak gerekirse, sözel beceriler kapsamında sondan ikinci sıraya yerleşerek okuduğunu anlama konusunda oldukça yetersiz kaldığımızı söylemek yanlış olmayacaktır.

Sayısal becerilerde durum nasıl? Türkiye bu alanda sondan üçüncü!

Sayısal becerilerde en yüksek puanı alan 10 ülke;

Japonya Finlandiya İsveç Hollanda Norveç Danimarka Slovakya Belçika Çek Cumhuriyeti Avusturya

En düşük puanı alan 10 ülkeyse şu şekilde;

Endonezya Şili Türkiye İspanya İtalya Yunanistan Amerika Kıbrıs İsrail İrlanda

Teknoloji zengin ortamlarda problem çözme yeterliliği konusundaysa sondan beşinci sıradayız!

Bu alanda en yüksek puanı alan 10 ülke;

Yeni Zelanda İsveç Finlandiya Hollanda Danimarka Avusturalya Singapur Kanada Almanya İngiltere

En düşük puanı alan 10 ülke;

İspanya İtalya Fransa Kıbrıs Türkiye Yunanistan Şili Litvanya Polonya İrlanda

Özetle, bu araştırma Türkiye’nin sayısal, sözel ve teknoloji becerilerinde nerede durduğunu gözler önüne seriyor.

Bu verileri yorumlamak gerekirse, sözel beceriler kapsamında sondan ikinci sıraya yerleşerek okuduğunu anlama, okur yazarlık ve etkili iletişim gibi konularda OECD ortalamasına düşük bir performans gösterdiğimiz görünüyor.

Sayısal beceriler ve teknoloji konularında da yine ortalamanın oldukça altında bir performans gösteren ülkemizin, bu beceriler kapsamında analitik düşünme, problem çözme, dijital okuryazarlık, bilgi teknolojilerini kullanma gibi alanlarda yetersiz kaldığı görülmekte.

Kaynak: OECD

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