OECD (Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü) tarafından yayınlanan “Beceriler Ö nemlidir: Yetişkin Becerileri Araştırmasının Kapsamlı Sonuçları” isimli raporda ülkelerin çeşitli becerilere yönelik durumu ölçüldü.
Araştırma kapsamında ülkelerin sözel, sayısal ve teknoloji zengin ortamda problem çözme becerileri değerlendirilerek ülkelerin bu becerilerden aldıkları puanlar tespit edildi.
Ülkelerin üç çeşit beceriye yönelik aldığı puanlara dayanarak sıralanmasıyla da ülkemizin diğer ülkeler arasındaki durumu üzücü bir gerçeği yüzümüze vurdu.
Sözel beceriler ile başlayalım. Bu konuda sondan ikinciyiz!
Sözel becerilerde en yüksek puanı alan 10 ülke;
- Japonya
- Finlandiya
- Hollanda
- İsveç
- Avusturalya
- Yeni Zelanda
- Norveç
- Estonya
- Rusya
- Slovakya
En düşük puanı alan 10 ülkeyse şu şekilde;
- Endonezya
- Türkiye
- Şili
- İtalya
- Yunanistan
- İspanya
- Slovenya
- İsrail
- Kıbrıs
- Litvanya
Bu verileri yorumlamak gerekirse, sözel beceriler kapsamında sondan ikinci sıraya yerleşerek okuduğunu anlama konusunda oldukça yetersiz kaldığımızı söylemek yanlış olmayacaktır.
Sayısal becerilerde durum nasıl? Türkiye bu alanda sondan üçüncü!
Sayısal becerilerde en yüksek puanı alan 10 ülke;
- Japonya
- Finlandiya
- İsveç
- Hollanda
- Norveç
- Danimarka
- Slovakya
- Belçika
- Çek Cumhuriyeti
- Avusturya
En düşük puanı alan 10 ülkeyse şu şekilde;
- Endonezya
- Şili
- Türkiye
- İspanya
- İtalya
- Yunanistan
- Amerika
- Kıbrıs
- İsrail
- İrlanda
Teknoloji zengin ortamlarda problem çözme yeterliliği konusundaysa sondan beşinci sıradayız!
Bu alanda en yüksek puanı alan 10 ülke;
- Yeni Zelanda
- İsveç
- Finlandiya
- Hollanda
- Danimarka
- Avusturalya
- Singapur
- Kanada
- Almanya
- İngiltere
En düşük puanı alan 10 ülke;
- İspanya
- İtalya
- Fransa
- Kıbrıs
- Türkiye
- Yunanistan
- Şili
- Litvanya
- Polonya
- İrlanda
Özetle, bu araştırma Türkiye’nin sayısal, sözel ve teknoloji becerilerinde nerede durduğunu gözler önüne seriyor.
Bu verileri yorumlamak gerekirse, sözel beceriler kapsamında sondan ikinci sıraya yerleşerek okuduğunu anlama, okur yazarlık ve etkili iletişim gibi konularda OECD ortalamasına düşük bir performans gösterdiğimiz görünüyor.
Sayısal beceriler ve teknoloji konularında da yine ortalamanın oldukça altında bir performans gösteren ülkemizin, bu beceriler kapsamında analitik düşünme, problem çözme, dijital okuryazarlık, bilgi teknolojilerini kullanma gibi alanlarda yetersiz kaldığı görülmekte.
Kaynak: OECD
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