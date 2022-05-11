Apple'ın uzun bir süredir USB-C girişine geçmesi bekleniyor. Ancak şirket bunu Mac ve iPad'ler için gerçekleştirmiş olsa da henüz iPhone'lar ile ilgili bir geçiş söz konusu olmadı. Ortaya çıkan bazı iddialar ise USB-C'yi iPhone 15'te görebileceğimiz yönünde.

Apple’ın büyük bir merakla beklenen son teknoloji ürünlerinin sıklıkla yeni söylentilere konu olduğunu görüyoruz. Hakkında en çok iddia atılan ürünlerden biri de şüphesiz ki iPhone 14. Şimdiye kadar telefonun tasarımı, ekranı ve kamerası da dahil birçok konuda ortaya bazı iddialar atıldı.

Ancak Apple’ın son teknoloji ürünleri büyük bir merak uyandırıyor olsa da hala eleştiri aldığı bazı noktalar var. Bugün ortaya çıkan bir iddia ise Apple’ın belki de en çok eleştiriye maruz kaldığı bir konuya işaret ediyor.

Apple, iPhone 14’le birlikte Lightning'e veda edebilir

Şirketin en çok eleştiri aldığı konuların başında ısrarla Lightning girişi kullanmaya devam etmesi geliyor. Apple, bir süre önce Mac ve iPad modellerinde USB-C girişine geçiş yapmıştı. Ancak nedendir bilinmez, yeni iPhone modellerinde hala Lightning girişini görüyoruz. Bu da şirketin çokça eleştiri almasına sebep oluyor ve sıklıkla da Apple’ın USB-C'ye geçiş yapabileceği haberleri gündeme geliyor.

Ming Chi Kuo adlı teknoloji analisti de Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla yeni bir iddia ortaya attı ve Apple’ın iPhone 14 ile birlikte Lightning girişiyle vedalaşabileceğini söyledi. Kuo, neredeyse tüm şirketlerin USB-C'ye geçtiğini ve Apple’ın da bunu 1-2 yıl içinde gerçekleştirmesini beklediğini ifade etti.

Peki Apple USB-C'ye geçerse neler olabilir?

Biliyorsunuz ki Apple bir süre önce iPhone’ların yanına şarj aleti koymayı bırakmıştı. E-atıkları azaltmak amacıyla yapılan bu hamle büyük bir tepki çekmiş olsa da şirket bu durumdan oldukça büyük bir kâr elde etti. Eğer Apple, USB-C'ye geçiş yaparsa, bu durum şirketin daha önceki hamlesiyle ters düşecektir çünkü kullanılmayan Lightning kabloları birer e-atığa dönüşür.

İlerleyen zamanlarda Apple’ın e-atıkları azaltmak amacıyla yeni bir hamlesi USB-C'ye geçmek olursa, belki de kutulardan bağlantı kablosunu çıkardıklarını görebiliriz. Sonuçta bir dönem büyük birçoğunluk “iPhone’lar şarj aletsiz satılmaz” diyordu, ancak nihayetinde satıldılar. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi durumunda da kullanıcılar yeni bir kablo alma ihtiyacı duyacak ve şirketin elde ettiği kâr artacaktır. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple USB-C'ye eninde sonunda geçecek mi? Geçerse iPhone’ların yanında kablo göndermeyi bırakırlar mı?