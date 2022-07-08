Sadece Üstün Zekalıların Üye Olabildiği Topluluk: Mensa

Bir itfaiyeci, bir film yıldızı ve bir astronotu bir arada görebileceğiniz, sadece üstün zekalı insanlardan oluşan topluluğa üye olmak için adaylarda hangi şartların arandığını veya bu insanların toplanıp neler yaptıklarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz.

Uluslararası Üstün Zekalılar ve Yetenekliler Topluluğu olan Mensa; bilinen en büyük ve en eski yüksek IQ topluluğudur. Yaş, renk, ırk, milliyet ya da siyasi görüş gözetmeden yalnızca belirli bir IQ seviyesine sahip insanlar buraya kabul ediliyor.

Bu insanları yuvarlak bir masa etrafında toplaması sebebiyle bu topluluğa Latincede “masa” anlamına gelen Mensa adı uygun görülmüş. Gelin, bu topluluk hakkında merak edilen diğer detayları inceleyelim.

Yüksek IQ’lu insanlar bu kulüpte neler yapıyorlar?

Mensa, en yüksek zeka seviyesine sahip %2’lik kısmı belirleyerek bu fazla zeki insanları sahip oldukları cevheri kullanmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Ayrıca belli periyotlarla düzenlenen özel toplantılar ve konferanslarla da Mensa üyeleri için sosyal fırsatlar sunuyor.

Mensa ilk ne zaman ve nasıl bir araya geldi?

Böyle bir topluluk kurma fikri aslında plansız bir şekilde ortaya çıkmıştı. Oxford’da o yıllarda öğrenci olan avukat ve bilim insanı Dr. Lancelot Ware ve Avustralyalı avukat Roland Berrill herhangi bir günde bir tren vagonunda tanışmışlar.

Ware, Berrill’le bugünün Mensa topluluğunun temellerinin attıklarını bilmeden üstün zekalı insanlar hakkında derin bir sohbete başladı ve doğaçlama gelişen bu tanışma sonrasında 1945 yılında İngiltere’de Mensa topluluğu resmen kuruldu.

Dünyanın her yerinde Mensa toplulukları bulunuyor mu?

İngiltere’de başlayan bu serüven, dünyanın pek çok ülkesinde devam ediyor. Mensa’nın 100’den fazla ülkede faaliyetlerine aktif olarak devam ettiği ve yaklaşık 145.000 üyeye sahip olduğu bilinmektedir.

Dünyanın birçok noktasından insana kucak açan bu topluluğun da kendine özel kuralları bulunuyor. Mensa’nın hazırladığı, Mensa International kapsamında bütün ulusal gruplarına hitap eden tüzüğe buradan ulaşabilirsiniz.

Mensa’ya nasıl katılabiliriz?

Üstün zekalı insanların seçilerek dahil edildiği bu kulübe katılmak için zeka seviyenizin toplam nüfusun %2’lik diliminde yer alması gerekiyor. Ancak topluluğun bir üyesi olmak için IQ testlerinden almanız gereken belirlenmiş bir skor bulunmuyor.

Bunun sebebi ise, internette karşılaştığınız IQ testlerinin farklı ölçü standartları bulunabiliyor olması. Tamamladığınız bir testte skorunuz 147 iken diğer bir testte sonuç 135 çıkabilir. İşte Mensa bu karışıklığın önüne geçmek için tüm nüfusun en yüksek IQ seviyesine sahip %2’lik bir kısmını üye olarak kabul etmektedir.

Kulübe üye olanların sahip olduğu ortak özellikler neler?

Mensa’nın bir parçası olan insanların üstün zeka seviyeleri dışında ortak karakteristik bir özellik bulunmuyor. Yalnızca sosyalleşmek için katılım sağlayan üyelerinin yanında orada bir aile ortamı sıcaklığı hissettiğini söyleyen katılımcıları da bulunan kulüpte; eğitim durumu, maddi durum veya yaş gibi herhangi bir sınırlama yok.

Üyelerin yaş ortalamaları düşünüldüğünde çoğunluğun 20 ila 60 yaş arasında olduğu söylenebilir. Mensa'da doktorasını tamamlamış akademik hayatında ilerlemiş kişiler gibi anaokulu mezunu olan bireyler de yer alıyor.

Ayrıca müzisyenlerden tır şoförlerine, çiftçilerden itfaiyecilere kadar çok geniş yelpazede meslek çeşitliliği bulunmasıyla birlikte vergi rekortmeni olan ya da maddi durumu çok zayıf olan kişilere de kulübün kapıları sonuna kadar açık.

Topluluğun en küçük üyesi 2 yaşında bir kız çocuğu!

Los Angeles’ta yaşayan Kashe Quest isimli küçük kız çocuğunun hikayesi, annesinin onun üstün zekasını fark etmesiyle başlamıştı. Kashe yaklaşık 17-18 aylıkken sayıları, şekilleri ve hatta alfabenin tamamını biliyordu.

2 yaşına geldiğinde haritadaki 50 eyaleti konumları ve şekillerine göre tanıyabiliyor olması, sayıları 100’e kadar sayabiliyor ve hatta ortaokulda tanıştığımız periyodik tabloda yer alan elementleri sembollerine göre ayrıştırabiliyor olması da bu üstün zekanın bir göstergesiydi.

IQ ortalamasının 98 olduğu ABD’de yaşayan minik Kashe’nin IQ seviyesinin 146 olduğu fark edildi. Nüfusun %98’lik kısmından daha zeki olan bu kız çocuğu, Amerikan Mensa’nın en genç üyesi unvanını taşıyor.

Mensa üyesi bu isimleri siz de yakından tanıyorsunuz!

IQ seviyesi dışında büyük bir çeşitliliğin söz konusu olduğu Mensa’da, sinema ve müzik dünyasının önde gelen birçok ismi yer alıyor. Madonna, Jodie Foster, Shakira, Steve Martin ve Alicia Keys gibi hepimizin tanıdığı ünlü isimler de bu topluluğunun birer üyesi.

Siz de Mensa üyesi olabileceğinizi düşünüyorsanız kendinizi denemek amacıyla başvuru niteliğinde olmayan, Mensa International’ın eğlence amaçlı hazırladığı bu test aracılığıyla IQ seviyenizi ölçebilir ve karşılaştığınız skoru yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.

https://www.mensa.org/public/mensa-iq-challenge

Kaynaklar: 1, 2