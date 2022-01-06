Hem çok daha sağlıklı ve fit olmak hem de ulaşım ücretini sıfıra indirmek için şehir içi seyahatlerinizde bisiklet kullanmaya ne dersiniz? Gerekli ekipmanlar sayesinde yaz - kış güvenle sehir içinde kullanabileceğiniz her bütçeye uygun bisiklet modellerini listeledik ve kısaca önce çıkan özelliklerinden bahsettik.

Toplu taşıma araçları arasında yürüdüğümüz kısa mesafeleri saymazsak gün boyunca pek çoğumuz oldukça hareketsiz bir hayat sürüyoruz. Daha sonra gidip spor salonlarında ayrıca saatler harcamak yerine şehir içi ulaşımda bisiklet kullanarak çok hareketli ve sağlıklı bir yaşama kavuşabilirsiniz. Böylece ilk satın alımdan sonra yapılan ufak tefek masrafları saymazsak ulaşım gideriniz de sıfıra inmiş olur.

Şehir içinde kullanabileceğiniz bisiklet modellerinin fiyatları geniş bir yelpaze oluşturuyor. Modelin sunduğu özellikler, dayanıklılığı, kullanım alanları gibi faktörler fiyat belirlerken ana etkenler oluyor. Ancak endişe etmeyin, her bütçeye uygun şehir içinde keyifle sürebileceğiniz bisiklet modellerinden oluşan bir liste hazırladık. İhtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun bir bisikleti mutlaka listemizde bulacaksınız.

Her bütçeye uygun şehir bisikletleri:

Electra Amsterdam Original 3I Bisiklet

Electra Unisex Klasik Şehir Bisikleti

Carraro Elite 704 Erkek Bisiklet

Geotech Infinity 28 Woman Şehir / Tur Bisikleti

Bisan CTS 5200 Şehir Bisikleti

Corelli Nuptse M Erkek Şehir Bisikleti

Bisan Paradise S Kadın Şehir Bisikleti

TommyBike Belinda Şehir Bisikleti

Falcon Belleza Şehir Bisikleti

Dengeli sürüş deneyimi: Electra Amsterdam Original 3I Bisiklet

Alüminyum gövdesi sayesinde uzun süreli ve dayanıklı bir kullanım ömrü sunan Electra Amsterdam Original 3I Bisiklet, göbekten 3 vitesli bir modeldir. Kontrol pedalı ve çamurlukları sayesinde şehir içi konfora önem verir. Düz ayak teknolojisi sayesinde herkes tarafından kolayca kullanılabilir. Özel gövde yapısı hem de dengeli bir sürüş sağlar hem de paslanmayı minimuma indirir. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kontra fren sistemi: Electra Unisex Klasik Şehir Bisikleti

7 vitesli bir model olan Electra Unisex Klasik Şehir Bisikleti, alüminyum gövdesi sayesinde uzun süreli ve dayanıklı bir kullanım ömrü sunar. Düz ayak teknolojisi sayesinde herkes tarafından kolayca kullanılabilen model, şehir içi ulaşım için özel olarak tasarlanmış konforlu bir sürüş deneyimi vaadediyor. Kontra fren sistemi sayesinde en zorlu yollarda bile kontrolün elinizde olduğunu hissedeceksiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Her zeminde güvenli seyahat: Carraro Elite 704 Erkek Bisiklet

Şehir içi kullanım için özel olarak tasarlanmış olan Carraro Elite 704 Erkek Bisiklet, erkek sürücülerine uygun bir model olarak tanıtılsa da bacak boyuna göre kadın sürücüler de rahatlıkla kullanabilir. Krom yapısı, uzun bir kullanım ömrü sunuyor. 28 inçlik jant boyutu ise pek çok farklı zeminde güvenle ve keyifle seyahat edebilmenizi sağlıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Minyon sürücülere özel: Geotech Infinity 28 Woman Şehir / Tur Bisikleti

155 - 170 cm boy aralığındaki kullanıcılar için ideal bir model olan Geotech Infinity 28 Woman Şehir / Tur Bisikleti, şehir içi kullanıma özel bir konfor sunması ile öne çıkıyor. Süspansiyonlu sele ve önden amortisörlü maşa gibi özellikler, ilk kez bisiklet kullanan sürücülerin bile rahat bir seyahat yapmasını sağlıyor. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Hafiif ve güçlü: Bisan CTS 5200 Şehir Bisikleti

Yalnızca 15 kilogram ağırlığa sahip olması ile dikkat çeken Bisan CTS 5200 Şehir Bisikleti, 21 vitesli bir modeldir. Bu özelliklerin anlamı, şehir içinde olsanız bile akıcı bir sürüş deneyimi yaşamanız demektir. V fren tipi ve 28 inçlik jantları sayesinde hem güvenli hem de keyifli bir seyahat yapmanızı sağlıyor. Modelin kadro boyu ise 18 inç. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Şehir içi konfor ön planda: Corelli Nuptse M Erkek Şehir Bisikleti

28 inçlik jant boyutu ile pek çok farklı zeminde güvenle ve keyifle seyahat edebilmenizi sağlayan Corelli Nuptse M Erkek Şehir Bisikletinin kadro boyu 46 cm. Erkek sürücülere uygun bir model olarak tanıtılsa da bacak boyuna göre herkes tarafından rahatlıkla, güvenle ve keyifle kullanılabilecek; şehir içi sürüş konforunun ön planda tutulduğu bir modeldir. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Ergonomik tasarım: Bisan Paradise S Kadın Şehir Bisikleti

Önündeki kullanım kolaylığı sağlayan sepet ile dikkat çeken Bisan Paradise S Kadın Şehir Bisikleti, 54 cm kadro boyu sayesinde herkes tarafından kolayca kullanılabilen rahat bir tutuş sağlıyor. Ergonomik ve hafif tasarımı sayesinde sürüş keyfinizi arttırıyor ve yüksek kaliteli lastikleriyle gerçek bir güvenlik sağlıyor. V fren sistemi ve KMC zincir ise bu güvenliği arttıran özellikler arasında. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

21 vitesli: TommyBike Belinda Şehir Bisikleti

Alüminyum gövdesi sayesinde uzun süreli ve dayanıklı bir kullanım ömrü sunan TommyBike Belinda Şehir Bisikleti, 21 vitesli bir modeldir. 26 inçlik jantları sayesinde pek çok farklı zeminde güvenle ve keyifle seyahat edebilmenizi sağlıyor. Şehir içi sürüş konforunun ön planda tutulduğu modeli güvenle ve keyifle kullanabilirsiniz. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Keyifli ve güvenli kullanım: Falcon Belleza Şehir Bisikleti

Önündeki kullanım kolaylığı sağlayan sepet ile dikkat çeken Falcon Belleza Şehir Bisikleti, 26 inçlik jantları sayesinde pek çok farklı zeminde güvenle ve keyifle seyahat edebilmenizi sağlıyor. Şehir içi sürüş konforunun ön planda tutulduğu modelin çamurluğu da bulunuyor. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Hem sağlıklı yaşamak hem de ulaşım harcamalarından kurtulmak için şehir içinde güvenle kullanabileceğiniz bisiklet modellerini listeledik ve kısaca öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listemizdeki ürünlerin fiyatları, farklı alışveriş sitelerinde yer alan farklı kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.