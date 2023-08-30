Tıbbi ve sağlık açısından oldukça riskli olan uykuda kusma durumu, kişinin uyku esnasında bilincini kaybederek veya bilincinde olsa bile reflekslerini yitirip hareket edemeyerek ölümcül sonuçlara yol açabilir. Bu içeriğimizde meşhur dizi Breaking Bad'de Jane karakterinin de başına gelen bu durumun sebeplerini ve nedenlerini açıklıyoruz.

Sezon 2'nin 12. bölümünde Jesse, kız arkadaşı Jane ile birlikte yüksek dozajda uyuşturucu aldıktan sonra ikisi de uyuyakalarak kendilerini büyük bir riske atmışlardı.

Buna risk diyoruz çünkü bu olay, Jane'in ölümüne sebebiyet vermişti. Walter White, Jesse'yi sarsarak uyandırmaya çalışırken, Jane o sarsıntıyla oldukça riskli olan sırt üstü pozisyonuna geçmişti.

Eğer kanınızda yüksek dozajda alkol veya uyuşturucu varsa; bunlar, reflekslerinizi baskılayarak ve kaslarınızı kasarak uyanamamanıza neden olur.

Bu sebeple sırt üstü yattığınızda, kustuğunuzu hissetseniz bile kendinizi başka birinin yardımı olmadan sağa, sola veya koma pozisyonuna yatıramazsınız.

Yani Jane, kustuğunun farkında bile olsa hareket edemeyecek kadar kasları baskılanmıştı ve kusmuğu, akciğerlerini tıkayarak nefessiz kalmasına sebep oldu. Maalesef ki sırt üstü yattığı için öldü, diyebiliriz.

Eğer uyurken daha önce uyku felci geçirdiyseniz, aslında bu hisse en yakın örneği anlayabilirsiniz diyebiliriz. Eminiz ki alkol aldığınızda arkadaşlarınızdan veya yakın çevrenizden "Sırt üstü yatma, kusarsın boğulursun." gibi sözler duymuşsunuzdur, duymadıysanız da biz uyarımızı yapmış olalım.

Aşırı alkollüyken sırt üstü pozisyonda uyumak reflekslerinizi bastırabilir, o yüzden eğer alkol alıyorsanız kesinlikle dozajında içmenizi öneririz.

Sırt üstü yatarak kusan kişiler, kusmuğunu akciğerlerine kaçırıp tıkanma nedeniyle nefes alamazlar ve bu nedenle kendi ölümlerine sebebiyet verebilirler. Ölmeseler bile kusma, akciğerde zatürre gibi sorunlara yol açabilir.